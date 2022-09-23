Какой противовирусный препарат выбрать, когда сезон простуды на носу

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Во время пандемии, когда пациенты переносят сопутствующие заболевания, лечение ОРВИ осложнено. Также течение вирусных инфекций тяжело контролировать ввиду сложной экологической обстановки, множества причин возникновения болезней, постоянной изменчивости ОРВИ и разнообразия вирусов — их насчитывается более 200.

Даже сейчас, когда основная масса лекарств борется с надоедливыми симптомами, а не с вирусом, эффективные препараты прямо воздействуют на один или несколько штаммов, блокируют размножение и внедрение вируса в клетки, меняют его структуру. Поэтому правильный выбор препарата от гриппа и ОРВИ не только даст действенный результат и ускорит процесс выздоровления, но и сбережет ваши финансы.

В российских аптеках популярны три противовирусных лекарства: «Кагоцел», «Трекрезан» и «Римантадин». Но в чем разница и что из них выбрать? Разберем в этой статье.

Принцип работы «Кагоцела»

«Кагоцел» — это российское противовирусное средство, которое борется с ОРВИ и гриппом. Препарат подходит для лечения как с начала заболевания, так и для запоздалого лечения даже до 4-х суток от начала болезни, его можно давать детям от трех лет.

«Кагоцел» индуцирует поздние интерфероны альфа- и бета-типов с высокой противовирусной активностью. Это происходит почти во всех клетках тела, которые принимают участие в защите от инфекции.

Интерфероны — это белки, которые организм выделяет в ответ на заражение вирусом. Они сдерживают размножение инфекции и стимулируют активность иммунной системы. Также интерфероны активируют другие белки, уничтожающие зараженную клетку. В этом случае мембрана отделяет части клетки от внешней среды, поэтому вирус не распространяется в организме, а клеточные фрагменты не вызывают воспаление.

Разовый прием «Кагоцела» позволяет получить максимально высокую концентрацию интерферонов уже через двое суток. После этого они циркулируют в крови до четырех-пяти суток. В большинстве случаев этого достаточно для выздоровления.

Хотя «Кагоцел» подходит и для запоздалого лечения, лучше начать прием не позднее, чем на четвертые сутки с момента появления симптомов. Тогда препарат окажется наиболее эффективным. Для профилактики его можно применять независимо от сроков возможного заражения. Если вам показалось, что вы контактировали с инфицированным человеком, можете перестраховаться и пропить курс «Кагоцела».

Действие «Римантадина»

«Римантадин» — это противовирусное средство, созданное на основе римантадина гидрохлорида. Лекарство эффективно против штаммов вируса гриппа типа А.

«Римантадин» препятствует слиянию вирусной оболочки с мембраной клетки, поэтому генетический материал вируса гриппа не попадает в цитоплазму, и клетка не заражается. Кроме того, вещество прерывает синтез вирусного генома.

Лекарство используют для лечения и профилактики только гриппа типа А у взрослых и детей старше семи лет.

Специфика «Трекрезана»

«Трекрезан» относится к группе адаптогенов — препаратов, которые способствуют укреплению общих защитных сил организма. Лекарство улучшает общую выносливость организма при психических и физических нагрузках, повышает устойчивость к гипоксическому состоянию и снижает усталость во время умственной активности.

В основном «Трекрезан» назначают для лечения острых вирусных инфекций. Также его можно увидеть в рекомендациях для повышения стрессоустойчивости, а иногда врачи советуют препарат во время увеличенных психических и физических нагрузок.

Перед использованием любого противовирусного препарата важно понять, для чего его принимают. «Кагоцел», «Трекрезан» и «Римантадин» отличаются механизмами действия, но их можно сравнить.

«Кагоцел» индуцирует интерфероны альфа- и бета-типов. Он эффективен против большинства типов вирусов, в том числе при запоздалом лечении. Препарат выписывают даже детям с трех лет: он не токсичен, а его безопасность и эффективность проверены клиническими и наблюдательными исследованиями. Всего в них приняли участие более 22 000 человек. Уже в первые дни терапии «Кагоцел» облегчает состояние больного и снижает температуру. Прием лекарства не зависит от режима питания, а курс лечения составляет четыре дня. Препарат сокращает сроки заболевания и в 2 раза уменьшает число осложнений.

«Трекрезан» – адаптоген, он стимулирует иммунитет, снижает интоксикацию организма, повышает стрессоустойчивость. «Трекрезан» можно применять детям с 12 лет, детям младше этого возраста к применению запрещен.

«Римантадин» – противовирусное средство для лечения и профилактики только гриппа А. Он подавляет размножение вирусов и эффективен для ранней терапии гриппа А, для лечения гриппа В и других ОРВИ не подходит. При этом он запрещен к приему детям младше 7 лет.

А что в итоге?

Получается, что «Римантадин» лучше выбрать, если лечение начинается при первых симптомах болезни, а врач поставил грипп типа А. Но когда нужно вылечить ребенка младше семи лет, препарат не подходит. «Трекрезан» отличается антитоксическим эффектом и повышает стрессоустойчивость, но детям до двенадцати лет он противопоказан. Продается он без рецепта.

А «Кагоцел» действует против разных типов возбудителей ОРВИ, быстро снижает симптомы, назначается с более раннего возраста, эффективен при запоздалом лечении. Для победы над вирусами нужен короткий курс лечения без привязки к приемам пищи — это удобно, когда нужно быстро победить инфекцию перед неотложной встречей или важной поездкой. Купить лекарство также можно без рецепта врача.