Что скрывается за воссоединением группы "Тату": Лена Катина так и не простила Юлию Волкову

Лена Катина не простила Юлию Волкову Фото: "КП" Архив

Поклонники "Тату" счастливы: на днях культовая группа из "нулевых" воссоединилась впервые за много лет. На концерте в Минске Лена Катина и Юля Волкова исполнили свои самые известные хиты. Солистки снова катались на бензовозе, как когда-то 20 лет назад в клипе "Нас не догонят", пели живьем, обнимались. Однако, с журналистами общаться наотрез отказалась, лишь молча улыбались и держались за руки, как в старые-добрые времена.

Теперь фанаты гадают, неужели Катина и Волкова забыли былые обиды и готовы вновь радовать зрителей? Положит ли этот концерт начало большому турне или останется разовой акцией? Ведь еще недавно конкуренция солисток была так высока, что "рыженькая" и "черненькая" даже не здоровались. Так может, всё дело в "животворящем" 10-миллионном гонораре, который, по слухам, каждая певица получила за шоу в Белоруссии?

"Тату" воссоединились впервые за шесть лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Какие отношения на самом деле связывают "татушек", и готовы ли они начать всё сначала, сайту kp.ru рассказала коуч и психолог Марина Гладышева. Наш эксперт изучила фото и видео группы с концерта в Минске и пришла к выводу, что в отношениях Лены и Юли не все так гладко, как хотят показать зрителям.

Психолог Марина Гладышева.

- Фото "татушек", хоть и постановочное, мне нравится. Юля положила голову на плечо Лене – это знак доверия и расположения; наклонилась к ней туловищем, держит под руку. В их позах есть синхронность, когда жесты одного человека поддерживают жесты другого, - отметила психолог.

Однако, стоп-кадр с видео на сцене, где "рыженькая" сначала обнимает "черненькую", а затем отводит прямую руку с микрофоном далеко назад, заставил Марину Гладышеву, что все конфликты остались в прошлом.

Отведенная в сторону рука выдала недоверие Лены Катиной.

- Со стороны Лены Катиной чувствуется недоверие, - уверена эксперт. - Ее жесты и позы выдают, что она не против воссоединиться с бывшей коллегой и вместе поработать, чтобы получить собственную выгоду. Обратите внимание: Лена не напряжена, она явно не думает о том, как бы за кулисами вырвать клок волос Юле Волковой. Но певица закрыта и явно не расположена к контакту. О глубокой радости, искренности и забытых обидах речи здесь не идет. Думаю, что Катина до конца не простила Волкову, и у нее осталось внутреннее неприятие.

По мнению психолога, будущие концерты "Тату" под большим вопросом. Не исключено, что шоу в Минске было выгодным предложением, от которого девушки не смогли отказаться: сумма гонорара перевесила былые обиды.