Получаем бесплатно новую профессию и меняем качество своей жизни!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития навыков и профессий.

- Когда я узнала о программе в службе занятости, записалась не раздумывая. И с первого же дня занятий поняла, что не ошиблась, – делится впечатлениями жительница Краснодарского края Людмила Нарижных.

Вся ее трудовая карьера была связана с заводской лабораторией, где она инспектировала качество пищевой продукции. Работа без души: изо дня в день одни и те же манипуляции, доведенные до автоматизма. К тому же постоянно были тяжелые ночные смены. Рано или поздно это начало бы тяготить любого человека, имеющего творческую натуру. Людмила Викторовна решила освоить юриспруденцию. Получив диплом, попробовала себя в новой сфере. Но и она не стала ее любимым делом. В итоге уволилась по собственному желанию…

В статусе безработного Людмила Нарижных пробыла недолго. В службе занятости ей рассказали о возможности бесплатно научиться новой специальности по программе «Содействие занятости». Женщина сразу ухватилась за этот шанс, ведь одна из компетенций была «Косметология», которая ей давно нравилась.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития навыков и профессий.

- Мне повезло с учебным центром – в нем готовят по программам Ворлдскиллс. И еще повезло с преподавателем – он практикующий косметолог, который доходчиво объяснял буквально на пальцах, как, например, этот препарат сочетается с тем, а тот – с третьим. На курсах занимались люди с разными дипломами и с разным уровнем навыков, но, я думаю, 256 часов обучения ни для кого не прошли даром, потому что мы осваивали все именно на практике.

То, о чем рассказывает Людмила Нарижных, – ключевая особенность всех образовательных программ Ворлдскиллс. Практическая ориентированность – прежде всего: более 70% времени участники программы учатся на практике в современных кабинетах и мастерских, которые представляют собой аналог будущего рабочего места. А это значит, что во время обучения человек может попробовать работу руками и в конце курса получает гарантированный профессиональный навык.

- Мы друг на друге отрабатывали уходовые процедуры и массаж. Потом к нам приходили модели со стороны – ведь для косметолога важно уметь общаться с клиентами. Характер-то у всех людей разный, и мы получили еще практический курс психологии, – рассказывает Людмила Нарижных.

Она оформила статус самозанятого, часть своего дома переоборудовала в косметологический кабинет. У нее уже сформировался круг посетительниц. И еще благодаря программе обучения Людмила Нарижных получила возможность приобретать те препараты и косметику, которые не купить в масс-маркете. Их продают только по диплому. А это залог качества. Кстати, главный принцип программ Ворлдскиллс в том, чтобы учить людей на оборудовании, с использованием тех инструментов, которые максимально конкурентоспособны именно сегодня. Без современного материально-технического оснащения просто нет смысла осваивать большинство компетенций. Ведь кому нужны специалисты вчерашнего дня?

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития навыков и профессий.

- Сейчас я часто ловлю себя на мысли: почему не пришла к этому раньше? – задается вопросом Людмила. – Ведь то, чем я занимаюсь, – это по-настоящему любимое дело! Результат своего труда видишь сразу, и иногда удовлетворение от него важнее финансовой стороны. Обязательно надо себя искать. А если государство предлагает бесплатную возможность, то почему бы не воспользоваться? Самое главное – сделать к этому первый шаг.

ПЕРВЫЙ ШАГ СОВСЕМ НЕ ТРУДНЫЙ

Изменить жизнь и повысить свой доход мечтают сотни тысяч россиян. А чтобы это произошло, никаких чудес не нужно. Надо просто освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Образовательных программ Ворлдскиллс предлагает больше 700. Так что можно выбрать из них ту, к которой лежит душа. Сделать это очень просто.

В проекте могут принять участие безработные, женщины с маленькими детьми, люди в возрасте 50+, молодежь от 16 до 35 лет, которая не может найти работу, а также сотрудники под риском увольнения. Если вы относитесь к одной из этих категорий, заходим на сайт trud.worldskills.ru, смотрим и выбираем программу из тех, которые там предлагаются и которые вам интересны.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития навыков и профессий.

Можно обратиться в близлежащий Центр занятости населения и сказать, что хотите пройти обучение по программе «Содействие занятости» по линии Ворлдскиллс. Там все покажут и расскажут, а также дадут рекомендации.

Третий вариант – зайти на портал «Работа России» и найти там раздел «Содействие занятости», изучить программы обучения, которые есть в вашем регионе, и выбрать интересующую.

Определившись, выбираете место обучения и подаете заявку. Дальше ее изучат, проверят ваши документы , после чего сообщат, когда и где начнется обучение.

Так, к примеру, произошло с Фирузой Псянчиной из Башкирии. Она выбрала программу «От идеи до старта», прошла обучение, написала и защитила бизнес-проект, получила субсидию и открыла в небольшом городе Абзаково кафе «Изумрудный лес». По ее словам, благодаря обучению по программе Ворлдскиллс в проекте «Содействие занятости» она перезагрузила видение дальнейшей жизни и избежала многих ошибок, начав заниматься любимым делом.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития навыков и профессий.

А Екатерина Желтуха из Пензенской области решила освоить навыки автослесаря. Кажется, что такая работа не для девчонки. Поэтому и родители Екатерины сначала были против, но потом поддержали, увидев, с каким воодушевлением она приходит с занятий.

- Мы занимаемся в современных мастерских, а наш замечательный преподаватель всегда доступно объясняет материал, помогает. Разобрать-собрать двигатель и устранить неисправность для нас не проблема. В ближайшей перспективе я планирую устроиться в сервис, подкопить опыта, а потом стать самозанятой, – рассказывает Екатерина.

Таких историй успеха можно рассказать много. В прошлом году обучение востребованным профессиям по программам Ворлдскиллс прошли 56 тысяч человек. По статистике, практически девять из десяти выпускников программы трудоустраиваются, сохраняют работу или находят дополнительный заработок. Ведь учеба по линии Ворлдскиллс дает возможность быстро научиться нужным навыкам, а выпускникам помогают с трудоустройством.

Прием заявок на обучение сейчас в самом разгаре. И кто знает, может, принятое сейчас решение улучшит вашу жизнь в материальном плане и наполнит ее позитивным содержанием.