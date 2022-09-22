Россия поддержит американскую инициативу о расширении состава Совбеза ООН

В Нью-Йорке проходит Высокая неделя Генассамблеи ООН. Фото: REUTERS

Россия поддержит американскую инициативу о расширении состава Совета Безопасности ООН – постоянно действующего органа Организации, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

С предложением расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза выступил президент США Джо Байден, обращаясь к участникам т.н. Высокой недели Генассамблеи ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке.

Ранее предложения о реформе Совбеза озвучивала также постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

С момента основания организации постоянными членами Совбеза являются США, Великобритания, Россия, Франция и Китай. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на двухлетний срок по 5 каждый год. Постоянные члены обладают правом вето на любое решение.

Свои амбиции на постоянное членство неоднократно высказывали Бразилия, Индия, Япония, ФРГ и другие страны мира.

Западные эксперты называли Россию главным противником подобных реформ, несмотря на то, что именно Россия первой неоднократно озвучивала такие предложения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя выступление Байдена в ООН, напомнил, что «мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях».

- Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего высказывается. Мы считаем, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно», — сообщил дипломат.

Политологи считают, что увеличение числа членов Совбеза никак не повлияет на деятельность Организации, поскольку вряд ли на реформу, которая будет включать в себя отказ от права вето, согласятся те же Соединенные Штаты.