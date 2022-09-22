Западные СМИ устроили истерику после пророссийских митингов в Белграде

Сейчас «мировая жаба» ведёт такую же погромную кампанию против сербов. Фото: Павел Бушуев/ТАСС

Русский философ Константин Крылов придумал словосочетание «мировая жаба». Этот термин обозначает неформальное единство самых разных западных людей и организаций по принципиальным для них вопросам.

Например, есть британская премьерша Лиз Трасс, есть экс-президентша Литвы Даля Грибаускайте, есть досиживающая последние месяцы в кресле спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси. Они из разных государств, у них разные платья, они могут даже пререкаться друг с другом по неким частностям. Но в главном — от гей-парадов до антироссийских санкций — они трогательно монолитны.

А вместе с ними в каждой из соответствующих стран такое же единодушие демонстрируют и тысячи, а может, и десятки тысяч всевозможных сущностей: «демократические» СМИ, «прогрессивные» активисты, «независимые» блогеры — а равно и опекающие их всех «неправительственные организации».

Такая Империя Единомыслия возможна лишь при тоталитарном строе, каким является нынешний Запад, — и очень напоминает СССР. Только не победный сталинский, а подгнивший хрущёвский, с погромными кампаниями и «коллективными письмами осуждения от простых трудящихся» в адрес Пастернака, Бродского и других русских гениев.

Сейчас «мировая жаба» ведёт такую же погромную кампанию против сербов. Если кто забыл, последние тридцать лет Запад обстреливал эту землю снарядами с обеднённым ураном, устраивал «гуманитарные бомбардировки», расчленял и саму страну — прежнюю Большую Югославию — и её жителей (см. дело о чёрной трансплантологии в лагерях террористов в Косово) — так, что даже опьяневшая от либерализма ельцинская Россия робко подала голос: «Да что ж вы творите?»

Поэтому у сербов, может быть, и нет хлеба — но есть убеждения. После февраля 2022 года в Белграде и других городах почти каждый месяц проходят многотысячные демонстрации в поддержку русских братушек. На последней, в сентябре, развернули крупнейший в мире российский флаг — длиною в полкилометра.

Среди организаторов митингов — сербское общественное движение «Народный патруль». Если ты активист либеральных взглядов, топящий за гей-парад и вступление в ЕС — то тебе немедленно всучат конверт с долларами по линии западных «фондов за демократию» (не шучу); но, в отличие от них, «Народный патруль» — проект низовой, без копейки денег, без трибуны в СМИ, без поддержки чиновников.

Да и возник он спонтанно, для патрулирования спальных районов, где возросла преступность после того, как Сербии не повезло оказаться посередине «балканского маршрута» по доставке мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Отсюда и название.

А теперь — просто отрывки из неполживых СМИ.

«Сербские ультраправые (это про «Народный патруль» — ред.) с помощью Кремля раскачивают ситуацию на Балканах»… Да уж, видели мы тех активистов; на слова о «поддержке из России» они отвечали как в том анекдоте: «таки где я могу получить свою долю?».

Или вот статья в авторитетном балканском еженедельнике «Время»; не смущайтесь вроде бы местным происхождением — все крупные СМИ в регионе или напрямую принадлежат западным медиахолдингам, или послушно следуют линии партии:

«Народный патруль нарисовал в Белграде граффити в честь Дарьи Дугиной: ещё один акт солидарности с российской агрессией». (Вот так, оказывается; почтить память девушки-философа, в 29 лет убитой террористами за патриотические взгляды, — это теперь преступление.)

Или вот. СМИ другое — аж сама британская Guardian — а методичка та же: «Сербские ультраправые поддерживают российское вторжение». И целая разоблачительная полоса про одного из лидеров «Народного патруля», Дамняна Кнежевича: «Враг демократии, агент Кремля, давал интервью RT и KP.RU».

Надо ли говорить, что подобные публикации сделали «Народному патрулю» хорошую рекламу среди простых сербов: если уж сама «мировая жаба» плюётся газетным ядом — значит, в этих парнях-патриотах точно что-то есть. И каждый новый пророссийский митинг «народных патрульных» собирает едва ли не больше людей, нежели предыдущий. Притом, что, в отличие от белградского гей-парада, такие мероприятия раскрутить в крупных СМИ невозможно.

Так что сегодня Дамнян Кнедевич — настоящий герой, как сербы, сражавшиеся против превосходящей австро-венгерской армии в Первую мировую. Его считают врагом сербские прозападные чиновники; его полощут в либеральных СМИ, а вся «кремлёвская поддержка» ограничивается парой интервью в уже упомянутых российских медиа.

Но именно поэтому мировая жаба и истерит. Понимает, что тут не какой-то проплаченный активизм, а настоящий голос народа. А когда за тобою правда (русское слово, которое даже на английский язык не перевести), — то никакое заморское земноводное тебе не страшно.

И те друзья, которые выходят за тебя на европейские улицы, рискуя подвергнуться репрессиям, — стОят тысяч «митингов против российской агрессии», куда сгоняют радужных активистов по разнарядке.