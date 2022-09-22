«Отмажем от армии - дорого»: Как мошенники зарабатывают на мобилизации

Мошенники предлагают услуги для тех, кто не хочет попасть на службу в армию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любые катаклизмы в обществе — лучшая почва для финансовых мошенников. Так было и во время коронавируса, и в начале СВО. Неопределенность высокая. Никто не знает, что делать. Эмоции преобладают над здравым смыслом. Идеальное время для развода на деньги.

Объявление о частичной мобилизации исключением не стало. Эксперты в сфере кибербезопасности в первые же сутки после заявления президента начали отмечать появление фишинговых сайтов, связанных с темой мобилизации.

- Это может быть звонок, письмо или сообщение призывнику или его близким с предложением помощи, новые вредоносные приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли ты или близкие, любая помощь с выездом из страны, - рассказал «Коммерсанту» директор «Антифишинга» Сергей Волдохин.

Сценариев, с помощью которых злоумышленники пытаются выманить деньги у россиян, несколько. Цель любого из них — получить персональную информацию и данные банковской карты. Вот что может подстерегать излишне тревожных пользователей:

1. Сайты или телеграм-боты, где якобы можно посмотреть списки мобилизованных граждан. За отдельную плату ресурс может удалить данные того или иного человека;

2. Интернет-ресурсы, где продают медицинские справки и помогают оформить отсрочку от армии. Документы, естественно, окажутся липовыми;

3. Сайты или группы в социальных сетях, предлагающие помощь в выезде из страны. Например, незаконное пересечение границы;

4. Поддельные ресурсы по продаже несуществующих авиабилетов. На волне ажиотажа многие направления раскуплены на несколько дней вперед. А тут мошенники предоставляют возможность улететь в нужную сторону по приемлемой стоимости.

В Роскомнадзоре поясняют, что стараются оперативно блокировать все появляющиеся вредоносные ресурсы. Но какое-то время они все же будут существовать. Поэтому нужно быть бдительными и доверять только официальным каналам информации. Лучший способ проверить реальность ресурса — посмотреть его историю. Если он создан на днях или совсем недавно, то, скорее всего, является мошенническим. Ну и, конечно, ни в коем случае не стоит оставлять на любых неизвестных ресурсах свою персональную информацию и данные банковской карты.