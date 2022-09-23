Названы три главных продукта осени

Тыква полна витаминов и долго хранится, может долежать до самой весны замороженная или свежая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осенняя пора – время, когда можно подпитать себя сезонными продуктами, а заодно и поднять настроение яркими красками полезных даров природы. Три главных продукта осени для «Комсомолки» выбрала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

- Для нас очень важны не только вкусовые качества пищи, но и то, как еда выглядит, потому что в ответ на эстетическую составляющую блюда в организме также вырабатываются вещества, которые либо улучшают наше настроение, либо его ухудшают, - говорит Зухра Павлова.

Капуста

- Капуста - это источник ценнейших пищевых волокон и вещества сульфорафан, которое защищает нас от рака, от разных неопластических процессов в организме. Капуста очень разнообразна, есть и белая, и красная, брокколи, цветная. Все виды полезны и хороши, главное – капусту не жарить, тем более в панировке, - говорит наш эксперт.

К капусте можно добавить зелень, яркие овощи, это сделает блюдо не только полезным, но и насыщенным цветом.

НА ЗАМЕТКУ

- Квашеная капуста – это практически лекарство, - считает Зухра Павлова. – Она буквально латает стенки кишечника за счет того, что там формируются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Это стимулирует иммунитет, помогает моторике кишечника и крайне благоприятно влияет на весь организм. Так что, сейчас можно еще и заготовить капусту на зиму, и если при этом не добавлять сахар, то будет совсем замечательно.

Тыква

Яркая, красивая, полезная с огромным количеством разных необходимых организму микроэлементов и пищевых волокон, что очень важно. Тыква долго хранится, может долежать до самой весны замороженная или свежая.

- Самое важное, тыквой не злоупотреблять, потому что в ней есть фруктоза, которая полезна только в определенном количестве, - говорит Зухра Павлова.

Грибы

Грибы - это национальное блюдо нашей кухни и добавить их в рацион стоит по нескольким причинам.

Самое ценное в грибах – пищевые волокна, которые кормят наш микробиом (полезные микроорганизмы) и помогают оставаться кишечнику здоровым.

- В грибах есть и компонент, который часто воспринимается как самый важный, – это белок. Однако белка из грибов мы усваиваем крайне мало, всего в пределах 20% – 23% - говорит врач. – Поэтому грибы не могут стать полноценной альтернативой животному белку, не могут заменить мясо, хотя без грибов, маринованных, сушеных, традиционное застолье представить сложно. И еще грибы – источник микроэлементов, в частности, витаминов группы В. Так что, главное в них – не белок, а микроэлементы и клетчатка.