Моя твоя не понимай: Типичные фразы, которых лучше избегать, если не хочешь разозлить вторую половину

В мужском словаре таких фраз-триггеров, запускающих мотор женского недовольства, немало. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Я ему про Ивана, а он мне про барана! - бросила, разозлившись, Оля мужу Валере, когда их очередной спор по какой-то плевой причине зашел в тупик. Так случалось всегда и в любой размолвке. Выслушав аргументы чем-то недовольной супруги, Валера бросал свое проверенное «я не понимаю», и Ольга сдавалась, едва сдерживаясь, чтобы не швырнуть в него что-нибудь тяжелое. Эта фразочка ее бесила. Втемяшить хоть что-то мужу, «включившему» свое «я не понимаю», было невозможно. На любые объяснения он отвечал новым «я не понимаю», чем доводил жену до бешенства. А потом она уставала биться в «глухую стену», махала рукой на непробиваемого мужа и замолкала, заталкивая обиду в самые потаенные уголки души.

Мужчины говорят

- Если бы мы решили составить условный рейтинг типичных мужских фраз, которые раздражают женщин, это самое «я не понимаю», сказанное, когда женщина ждет, займет в нем одну из первых строчек, - заверяет семейный психолог Эдуард Толохов. - Вообще в мужском словаре таких фраз-триггеров, запускающих мотор женского недовольства, немало.

Например, классические «опять начинается….» или «не говори глупостей». Или «нормально». Стандартный мужской ответ на любой вопрос. Как прошел день? Нормально. Как тебе моя новая кофточка? Нормально. Какое платье выбрать, синее или красное? И то и то нормально. Тебе понравились котлеты, которые я приготовила на ужин? Ну да, нормальные.

- Еще в «бесящем списке» - «я занят», «ну что ты от меня хочешь!», - перечисляет психолог. - Или «ты и так красивая». Слыша это он мужчины, женщина по идее должна обрадоваться, что нравится ему любой: естественной и без прикрас. Но чаще всего дамы воспринимают эту фразу как попытку отмахнуться от разговора о грядущих тратах на украшение любимой - про поход к косметологу, покупку новой одежды и т. д. - и, наоборот, обижаются. Для женщин это - не признание их красоты, а признак невнимания.

А чего стоит извечное мужское «да, сейчас»! Та еще красная тряпка для слабого пола. Сколько чаш женского терпения переполнилось в ожидании, пока наступит это самое «сейчас». Для слабого пола «сейчас» - это «сейчас», то есть прямо сию минуту или около того. Для сильного - когда-нибудь в обозримом будущем. Наверное. Не факт.

- Зачастую мужское «сейчас» - это синоним «отстань», - поясняет Эдуард Толохов. - Конечно, это раздражает женщин.

Скажешь тоже!

«Терпеть не могу, когда муж говорит, если ссоримся, выясняем отношения, «успокойся!» или «включи мозг», - поделилась переживаниями на одном из женских форумов москвичка Алиса С. - Тоже мне, «успокойщик». Вместо того, чтобы поговорить по-хорошему, выяснить, что меня волнует на самом деле, проявить участие, он бросает свое пренебрежительное «успокойся». Как «тпру» для лошади звучит. А про «включи мозг», вообще слов нет. Что за дебильное выражение? Если у мужчин мышление само по себе не работает, специальный включатель-выключатель нужен, то у женщин все устроено по-другому. По-нормальному! «Безмозглых периодов» у нас нет. Мне обидно, когда муж так говорит. Все равно, что дурой назвал».

«А мой раздражает меня, когда преувеличивает и вставляет «всегда…». «Ты всегда забываешь выключать свет в туалете», «твоя мама всегда недовольна» и т. д. Когда, елки-палки, всегда? Можно год выключать везде свет, как безумный экономный дед, а однажды забыть и тут же «во-о-от, ты всегда так!», - поддержала Алису в переписке другая участница форума по имени Катя.

- Мужчины и женщины говорят на разных языках, это известно, - комментирует семейный психолог. - Но парам, которым дороги нервы и погода в доме, которые дорожат отношениями, нужно почаще обращаться к «межполовому словарю», чтобы понимать друг друга правильно. Большинство мужчин не любит витиеватых разглагольствований, они общаются шаблонами. Так проще. Мудрость женщины в том, чтобы, когда мужчина сказал «сейчас», уточнить, во сколько конкретно наступит его «сейчас», или не спрашивать, как ему ее новая кофточка, чтобы не услышать «нормально». Возможно, это непопулярный совет, зато рабочий.

Без прелюдий

В женском словарике тоже, конечно же, есть выраженьица, заставляющие мужчин скрипеть зубами. В лидерах, от которых у сильного пола чуть ли не искры из глаз летят, - «а я говорила!», «поступи, как мужик», «я сама справлюсь!» и «ничего!», сказанное в ответ на вопрос «что случилось?».

- Еще сильный пол не любит фразы «ты меня не любишь!» - это очень раздражает, - подчеркивает Эдуард Толохов. - С такими заявлениями нужно быть поосторожнее, а то они могут сработать как спусковой механизм. И мужчина решит - «а ведь и правда, видимо, не люблю». И дело дойдет до ненавистного «дело не в тебе, дело во мне», которое обычно на самом деле означает, что дело как раз в даме.

Выводит мужчин из себя и многообещающее «нам нужно поговорить».

- Не нагнетайте, просто говорите без словесных прелюдий, - советует Толохов женщинам. - Не оставляйте мужчине шансов насторожиться. И пореже спрашивайте, любит ли он вас.