Правительство сохранит за мобилизованными рабочие места

Мобилизованные смогут вернуться на свои рабочие места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизованных граждан не будут увольнять с работы. Все Необходимые изменения внесены в документы действующие в 2022 и 2023 годах и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что рабочие места сохранялись только за теми, кто уходит служить по призыву. Но не в случае мобилизации. И раз мобилизованных уравняли в правах с контрактниками, то и рабочие отношения будут выстраиваться так же: разрываться договор (то есть он попросту увольняется), и он заключает контракт с министерством обороны. Теперь стало понятно, что это не так.

На прежнем месте работы договор будут приостанавливать, но не разрывать. А по окончании частичной мобилизации его можно будет просто восстановить.

Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Как говорится в документе, такое решение было принято «для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан». Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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