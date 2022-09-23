Сколько платят участникам спецоперации на Украине

В России объявлена частичная мобилизация. Фото: Виктор АНТОНЮК/РИА Новости

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул: граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников. А сколько сегодня зарабатывают контрактники, которые участвуют в спецоперации? С этим вопросом мы обратились к самим бойцам, воюющим сейчас на фронтах под Донецком и Херсоном. В военкоматы, где перед подписанием контракта каждому просчитывают, сколько примерно он будет получать (точно до рубля это сделать невозможно, так как на итоговую сумму влияет очень много факторов).

В итоге получилась вот такая таблица.