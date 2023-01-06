Расшифровано пророчество Ротшильдов на 2023 год: Что ждет Россию и Украину

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The Economist называют рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. А его зашифрованные обложки - тайными посланиями глобальных хозяев денег «своим»: вот что, мол, они собираются делать в новом году с миром и с нами. Так что это не просто прогнозы: обложки-ребусы отражают вектор устремлений западной элиты. Чем и интересны...

Обложка прогнозов The Economist на 2023 год

1. Молекула метана CH4 - основного компонента природного газа. Украина может угрожать России прекращением транзита газа через свою территорию.

2. Танкер со сжиженным газом. Выгоды от топливного кризиса извлекают США - например, поставляют Европе энергоресурсы.

3 и 4. Ветряные генераторы и космический аппарат Psyche рядом с Байденом намекают: президенту США вскоре придется сосредоточиться на вопросах зеленой энергетики и технологической повестке.

5. Электрическое летающее такси EHang между Си Цзиньпином и Путиным - символ взаимного интереса Китая и России в области высоких технологий.

6. Робот - знак соперничества США и Китая в сфере производства полупроводников для искусственного интеллекта. Конфликт во многом обусловлен позицией Америки по Тайваню.

7. Глава Тайваня Цай Инвэнь. В 2023 году этот остров может стать новой горячей точкой.

8. Джорджа Мелони, первая в истории Италии женщина-премьер. Ее позиция пока не вполне понятна Штатам.

9. Зенитно-ракетная установка NASAMS. В вопросах поставок оружия Украине внутри блока НАТО обостряются разногласия.

Путин в центре мировых событий

- На этот раз на обложке изображены шесть лидеров стран. Самые крупные портреты - Владимира Путина и Си Цзиньпина, - говорит эксперт «КП» и наш постоянный дешифровщик новогодних ребусов от The Economist Юрий Белоус. - Российский лидер - обратите внимание! - в самом центре обложки. Он и будет определять, по мнению журнала, мировую политику в 2023-м.

Следом идут (в порядке уменьшения размеров) портреты президента США Байдена и Украины Зеленского, главы Тайваня Цай Инвэнь и нового премьера Италии Джорджи Мелони.

Юрий Белоус. Фото: Личный архив

- А что пишут авторы журнала о развитии событий на Украине?

- The Economist предусматривает три сценария. Согласно первому Россия подтягивает части из мобилизованных солдат и офицеров, стабилизирует фронт и перехватывает инициативу. Республиканцы в США блокируют новые пакеты оружия для Киева, а поставки из Европы заканчиваются. К весне новые российские части идут в наступление, беспилотники продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленскому под давлением Запада приходится согласиться на перемирие. В последующие месяцы Россия готовит наступление на Киев. В этом случае Зеленский будет шантажировать Москву блокированием поставок газа.

Второй сценарий - на фронте патовая ситуация. Россия тянет время, чтобы подорвать экономику Украины и боевой дух ударами по инфраструктуре. И продержаться до конца 2024-го, когда Дональд Трамп вернет себе Белый дом и прекратит поддержку Киева. Ресурсы же европейских партнеров Зеленского истощатся.

Третий сценарий предусматривает, что Зеленский забирает Донбасс и угрожает войти в Крым. Россия выдвигает ультиматум: остановиться или она применит ядерное оружие. The Economist признает, что Запад не заинтересован в третьем сценарии, поскольку не сможет гарантировать, что конфликт не перерастет в ядерный. По мнению журнала, наиболее вероятен второй сценарий...

Объятия Москвы и Пекина

- И все-таки почему самые крупные на обложке - лидеры Китая и России?

- 2023 год будет сложным для Си Цзиньпина. Отношения с Америкой настолько напряженные, что поговаривают о войне из-за Тайваня. Технологическая схватка между Пекином и Вашингтоном уже началась: 7 октября Белый дом отрезал своего главного соперника от многих важнейших компонентов, необходимых для развития искусственного интеллекта. Американские компании больше не могут экспортировать в Поднебесную самые передовые чипы, а также программное обеспечение и оборудование, необходимые для их разработки и производства. Администрация Байдена планирует ужесточить и ограничения на американские инвестиции в китайские технологические фирмы. Составлен список из десятков компаний, продукция которых может быть использована вооруженными силами Китая (так называемые технологии двойного назначения).

В этой ситуации Китай, как и Россия, займется импортозамещением. Нацеливая свои технологические отрасли на то, чтобы меньше фокусироваться на потребительских интернет-услугах и больше - на отечественных инновациях в «глубоких технологиях», таких как полупроводники и искусственный интеллект.

Многочисленные ограничения в области технологий толкают Москву и Пекин в объятия друг друга. Россия сможет помочь Китаю энергоресурсами, которые дешевле западных. Также мы сможем сотрудничать в области космических и военных технологий, спутниковой навигации и в авиастроении. России интересны китайские беспилотные летательные аппараты, полупроводники и микрочипы, другое высокотехнологичное оборудование, а также совместные инвестиции в энергетику. (Недаром между Си Цзиньпином и Путиным помещено электрическое летающее такси фирмы EHang.)

Три фронта Байдена

- А почему на обложке появилась глава Тайваня?

- Аналитики недаром называют Тайвань «второй Украиной». Потому Цай Инвэнь и попала на обложку. Новой горячей точкой остров стал минувшим летом, после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В 2023 году грядет новый виток обострения. После принятия закона США о политике в отношении Тайваня, который усилит американскую поддержку острова, Пекин, вероятно, усилит давление на страны, имеющие дипломатические отношения с Тайванем. США в ответ ограничат поставки комплектующих полупроводников для изготовления роботов.

Байден считает, что может воевать на двух фронтах: российском на Украине и китайском на Тайване. Однако в январе для Байдена открывается третий фронт. Внутренний. На промежуточных выборах 8 ноября республиканцы вернули контроль над палатой представителей. И уже грозят президенту импичментом и громкими расследованиями. Они могут тормозить поставки оружия Киеву. А при снижении военных расходов Байдену придется сосредоточиться на вопросах зеленой энергетики и технологической повестке (см. ветряные генераторы и космический аппарат Psyche на обложке рядом с Байденом).

Темная итальянская лошадка

- Странно, на обложке нет лидеров Германии, Британии, Франции, зато там 45-летняя Джорджа Мелони, первая в истории Италии женщина-премьер...

- Это демонстрация второстепенной роли Европы в мировом порядке. А вот Мелони, лидер правой партии «Братья Италии», выигравшая осенью выборы вопреки недемократическим угрозам ЕС, - это своего рода исключение. Ее победа на выборах - явная неудача для западного антироссийского альянса.

Джорджа пока темная лошадка в европейской политике. Но первые выводы можно уже сделать. Несмотря на принятые в Евросоюзе решения, Италия в конце 2022-го приостановила поставки оружия Киеву, заявив, что конфликт можно решить только за столом переговоров (зенитно-ракетная установка NASAMS расположена между Зеленским и Мелони не случайно).

Есть и другие знаки. Генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал Италию не ставить оперу Мусоргского «Борис Годунов». И тем более не открывать ею сезон в знаменитом Ла Скала. В ответ замминистра культуры Италии Витторио Згарби заявил, что «Борис Годунов» - шедевр, принадлежащий всему человечеству». И посоветовал консулу незалежной «куда-нибудь поехать поесть, и тогда у него будет занят рот». Словом, попросту заткнуться! Немаловажно, что на премьере «Бориса Годунова» побывали президент Италии Серджо Маттарелла и сама Джорджа Мелони. «У нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры», - заявила итальянский премьер перед началом оперы.

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