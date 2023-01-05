Максим Галкин* наслаждается жизнью без Пугачевой

Шоумен находится в Дубае Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* после побега из России не сидит на одном месте. Пятый муж Аллы Пугачевой активно гастролирует по миру, в то время как его пожилая супруга осталась на хозяйстве в Израиле. Шоумен не скрывает, что получает удовольствие от своих вояжей.

Максим Галкин продолжает кататься по миру. На этот раз муж Аллы Пугачевой улетел в Арабские Эмираты. Комик вышел на связь из жаркого Дубая. Шоумен признался, что местная погода доставляет ему невероятное удовольствие.

Артист в ближайшие дни выступит с концертом перед местной публикой. Оставивший жену и детей в Израиле юморист выглядел невероятно счастливым.

Что касается Пугачевой, то она периодически выходит на связь с поклонниками. Примадонна уверяет, что сейчас она невероятно счастлива. Ведь рядом с ней настоящие друзья. "В моем понимании счастье - это, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - заявила на днях Алла Борисовна.

Впрочем, в реальности дела у Пугачевой, похоже, обстоят по-другому. Бывший стилист певицы Джордж Ровалс уверяет, что в Израиле певица находится едва ли не в депрессивном состоянии.

"Алла переживает, что никто не интересуется ее жизнью, не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать", - отметил мужчина.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов