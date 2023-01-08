«Особняки простаивают, налоги растут»: Звезды теряют миллионы из-за заграничной недвижимости

С террасы апартаментов Собчак открывается вид на центр Дубая и самую высокую башню мира Бурдж-Халифа. Фото: © HUAXIA REAL ESTATE

США:

У Киркорова грозятся отобрать виллу в Майами

Вилла Филиппа - это целое поместье с бассейном. Фото: © Zillow

Баснословные расходы и у звезд, владеющих имуществом в Штатах. По словам местных риелторов, недвижимость в том же Майами сильно выросла в цене. Но с ней выросли и налоги. В общем, дома пустуют, а статья расходов огромная.

В 2011 году Филипп Киркоров купил в Майами роскошный особняк с 7 спальнями. В пандемию рыночная стоимость виллы артиста упала на 200 тысяч долларов. Сейчас же цена снова выросла и составляет 4 млн 720 тыс. долларов. Получается, что только за год у певца уходит на налоги около 95 тысяч долларов. И это не считая содержания дома и зарплаты бразильской семейной пары, которая ухаживает за домом.

Филипп Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ходили слухи, что артист может лишиться виллы: местные активисты якобы собираются отобрать недвижимость у русского владельца. Впрочем, если вдруг Киркорову закроют въезд в Штаты, имущество певца вряд ли будет арестовано. У дома два собственника - Филипп и его тетя Мари, болгарская оперная дива.

Большие расходы сейчас и у Кристины Орбакайте. Трехкомнатные апартаменты певицы стоимостью 2 млн 538 тыс. долларов расположены в одном из самых престижных районов Майами, неподалеку от торгового центра Bal Harbour. В год певица вынуждена отдавать по 50 тысяч долларов налога. Эта недвижимость сейчас пустует, поскольку муж артистки Михаил Земцов (гражданин Америки) и ее дочь Клавдия (тоже имеет гражданство Штатов) живут в Нью-Йорке, в доме, который Орбакайте купила девять лет назад на Манхэттене за 20 млн долларов.

Кристина Орбакайте. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По слухам, недавно звездная семья приобрела квартиру в Лос-Анджелесе. Говорят, что это подарок Аллы Пугачевой для Никиты Преснякова, который отбыл из страны во время частичной мобилизации. Никита не скрывает, что планирует обосноваться в Штатах надолго и заниматься продвижением своей англоязычной рок-группы.

ТУРЦИЯ:

Сафронова дважды обокрали

С заграничной недвижимостью намаялся и художник Никас Сафронов.

- Несколько лет назад за рекламу жилищного комплекса мне подарили квартиру в Турции, в Аланье. И я решил купить там для шести своих сыновей и брата еще 7 квартир, - рассказал «КП» Сафронов. - Эти квартиры я покупал по 120 тысяч евро. Сначала там поселились какие-то бродяги. Просто вскрыли замки и жили там. Мы их с трудом выселили. Местная полиция никак не реагировала на мои жалобы. Пришлось дать денег этим бомжам, чтобы они забрали свое тряпье и съехали. Я уже молчу о том, что они разграбили наше жилье. Потом управдом тайком стал сдавать наши квартиры туристам. В общем, я был безумно рад, что недавно продал эти апартаменты.

Сейчас у меня в Турции, в Махмутларе, остался недостроенный дом, с которым я тоже мучаюсь. То на меня напишут кляузу, что я якобы строю дом незаконно, в зеленой зоне, где соколы летают. Огромные деньги ушли на подарки местным чиновникам, чтобы нам разрешили строительство. Потом на нас написали еще одну жалобу: мол, там ласточки гнездуются. Снова пришлось обивать чиновничьи пороги. Сейчас очередной круг ада - ограбление. У нас украли систему видеонаблюдения, которую мы недавно установили по требованию тех же чиновников. Надо снова ее устанавливать. А пока такой системы нет, стройку опять заморозили. Честно говоря, уже и строить не хочется.

ОАЭ:

Собчак и Ревва купили апартаменты в Дубае

Певица Валерия с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, устали содержать свою квартиру в Лондоне. Недвижимость в центре британской столицы простаивает уже несколько лет.

- Раньше они сдавали апартаменты в Лондоне, но два года назад из-за пандемии жильцы съехали, - говорит продюсер Сергей Лавров. - Там большие расходы по «коммуналке» и налогам. Один плюс: квартиру в Лондоне Пригожин брал в ипотеку. И пока на жилье висит кредит, местные власти на волне русофобии отобрать недвижимость не смогут.

Есть у Леры и Йоси трехкомнатные апартаменты и в Дубае, которые они брали в кредит лет 15 назад за миллион долларов. Супруги там никогда не жили, сдавали и продолжают сдавать их туристам. Сейчас для их семьи это дополнительный источник дохода.

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По их примеру многие артисты покупают жилье в Дубае. Ольга Бузова сейчас там квартиру хочет купить, уже встречалась с местными риелторами. Ее бывшая коллега по «Дому-2» Ксения Собчак в прошлом году купила в Дубае апартаменты с двумя спальнями в комплексе St. Regis Residences за 60 млн рублей. Юморист Александр Ревва тоже теперь хозяин элитных метров. Его трехкомнатная квартира расположена в высотке Address Beach Residences и стоит около 100 млн рублей. Ксения Бородина тоже вложила свои гонорары (около 40 млн рублей) в новое дубайское жилье.

Ревва приобрел квартиру в фешенебельной дубайской высотке St. Regis Residences. Фото: Alex JEFFRIES/identity

Александр Ревва. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРИБАЛТИКА:

Долину и Газманова не пускают в Латвию

Дом Газманова в Прибалтике пустует с 2014 года. Артист не может ни приехать сюда, ни продать его. Фото: YouTube

- Особенно сложно тем артистам, у которых есть недвижимость в Прибалтике. Например, Ларисе Долиной, Аркадию Укупнику, Владимиру Винокуру, - рассказал «КП» звездный промоутер Сергей Лавров. - Зажимают там наших россиян.

Олег Газманов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Газманов, например, с 2014 года не был в своей квартире в Юрмале - с тех пор как правительство страны запретило ему, как и некоторым другим российским артистам, въезд в Латвию. Апартаменты певец не сдает и только регулярно вносит за них коммунальные платежи. Газманов и рад бы избавиться от недвижимости, но не может найти покупателей. Из-за того, что состоятельные русские туристы из Латвии поуезжали, жилье там стало стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги, по словам артиста, его квартиру никто не хочет смотреть.

После начала СВО ситуация в Прибалтике осложнилась еще больше.

- Раньше в Латвии за покупку квартир давали вид на жительство, - говорит Сергей Лавров. - А сейчас один из наших артистов пожаловался мне, что вид на жительство ему не продлевают.

БОЛГАРИЯ:

Лолите отказали в визе

Апартаменты Лолиты расположены в элитном ЖК на курорте Солнечный Берег. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несколько лет назад Лолита Милявская купила апартаменты в Болгарии, в элитном жилом комплексе на курорте Солнечный Берег. С тех пор к активам артистки в этой стране прибавилась еще и дача. На русофобию Лола не жалуется, но у певицы появились иные проблемы.

Лолита Милявская. Фото: Даниил ОПАРИН

- Я заметила, что сейчас болгары даже лучше к русским стали относиться. Мне мои соседи сказали: «Хотим, чтобы русские туристы к нам ездили, мы скучаем!» Это со стороны простых граждан такие разговоры. А вот власти Болгарии перестали давать собственникам недвижимости визы. Но в туристических визах пока не отказывают. У меня израильский паспорт заканчивается, его надо менять. А это целый геморрой. Поэтому на всякий случай я хотела получить визу собственника в Болгарии на три года, чтобы летать с семьей на дачу. Но визу мне не дали, - рассказала «КП» Милявская.

События последних лет - сначала пандемия коронавируса, затем СВО - радикально изменили отношение отечественных звезд к недвижимости за рубежом. Если сначала квадратные метры за границей только радовали и казались разумным вложением средств, то теперь стали обузой. Концерты нынче продаются только у самых популярных артистов, корпоративов практически нет, рекламы после блокировки ряда соцсетей тоже стало в разы меньше. При этом иностранная недвижимость - удовольствие недешевое: даже если ты в ней не живешь, за нее надо платить «коммуналку» и налоги. Мы выяснили у звезд, как они намерены поступить со своими зарубежными активами.

ИСПАНИЯ:

Калашникова пытается избавиться от жилья в Аликанте

Анна Калашникова. Фото: СОЦСЕТИ

По словам певицы Анны Калашниковой, Дубай сейчас переполнен богатыми русскими, многие из которых уехали из страны на волне частичной мобилизации. Кто-то снимает квартиру, а кто-то скупает там жилье в надежде на то, что цены на недвижимость будут расти.

- Я там тоже квартиру покупаю. И параллельно пытаюсь продать 100-метровую квартиру в Испании, которую купила пять лет назад, - призналась «Комсомолке» Калашникова. - В нашем испанском доме есть жилье у многих знаменитостей - это звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов, телеведущая Дана Борисова, скандальный актер Алексей Панин. И моя семья там жила по полгода. Но как только наступила пандемия, попасть туда стало невозможно. Сначала границы закрывали. Теперь же добраться туда непросто: по трое суток люди тратят на пересадки. В Испании сдавать жилье в аренду - тяжелая история, там законы сложные. И случаи русофобии были не раз с моими знакомыми. Поэтому я решила продать квартиру в Испании и купить что-то в Дубае. Туда можно долететь напрямую за пять часов. И там легко сдавать квартиру. Подруги мои сейчас там зарабатывают огромные деньги на продаже жилья. Переквалифицировались из светских львиц в риелторы.

Кстати

Королева поселила у себя маму

Раньше Королева любила проводить в Майами новогодние каникулы. Фото: СОЦСЕТИ

У Наташи Королевой все скромно: певица владеет квартирой в Майами в недорогом эмигрантском районе, на второй линии океанского побережья Винсен-тауэр. Двухкомнатная квартира Наташи в 2019 году стоила 270 тысяч долларов. Сейчас ее цена возросла до 310 тысяч долларов. Но налог за нее надо платить сравнительно небольшой - около 6000 долларов в год. Да и жилье никогда не пустует. В апартаментах Королевой частенько гостит ее мама Людмила Порывай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разорительное наследство Бориса Моисеева

- Странная история вышла с наследством Бориса Моисеева, - поделился с «КП» промоутер Сергей Лавров. - При жизни Боря завещал свои трехкомнатные апартаменты в Юрмале Кристине Орбакайте. Своих детей у него не было. Кристину он знал с детства, много времени с ней проводил, когда работал в Театре Аллы Пугачевой. «Кристина - моя дочь!» - не раз говорил Боря об Орбакайте. Но, как мне рассказали друзья Моисеева, после его смерти Кристину ждал «сюрприз».

Квартира Бориса в Юрмале оказалась записана на его директора Сергея Гороха. На Гороха, собственно, записано вообще все имущество покойного.

По словам Лаврова, директору досталась и болгарская квартира шоумена, расположенная на морском курорте в доме по соседству с Филиппом Киркоровым и Лерой Кудрявцевой.

- Но пока наследник Моисеева не знает, что ему делать с болгарским имуществом. Чтобы вступить в наследство, Гороху придется отдать приличные деньги на налоги, оплатить долги Бори за «коммуналку». Ведь квартира Моисеева много лет пустовала, из-за болезни свободных денег у него не было, чтобы содержать ее, - объясняет Лавров. - Квартиры в этом комплексе сильно упали в цене. Боря покупал апартаменты в Болгарии за 50 тысяч евро. А сейчас они стоят раза в два дешевле. Сережа Горох вряд ли сможет выгодно продать эту квартиру, больше потратит на оплату счетов за обслуживание апартаментов.