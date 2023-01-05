Москвичка, родившая в 60 лет: Дочка попросила у Деда Мороза, чтобы папа снова мог ходить

Галина Шубенина. Фото: Личный архив

Галина Шубенина стала известна на всю страну в 2015 году, когда в 60 лет родила дочку. Малышку назвали Клеопатрой. 13 января Клеопатре Хрусталевой исполнится 8 лет. На Новый год девочка написала Деду Морозу письмо - попросила, чтобы ее папа выздоровел...

«У мужа не разгибаются ноги»

Галине Шубениной сегодня 67 лет, ее мужу - 60. В прошлом женщина пережила страшную трагедию - похоронила единственного сына. Уже в возрасте вышла замуж за партнера по танцам Алексея Хрусталева и в 60 лет родила дочку. Уверяет, что забеременела сама, без помощи ЭКО.

Шубенина казалась очень энергичной мамой. На моих глазах, когда я была у нее в гостях, кормила дочку грудью. Включала грудничку танго... Пожилые родители были уверены, что справятся с любыми трудностями. Но здоровье все же подвело. Не саму Галину - ее мужа. Сначала глава семьи перенес инфаркт, потом - два инсульта. А еще умудрился попасть в больницу с травмой головы. Алексей курил на лестничной площадке, ему стало плохо, и он упал, ударившись головой о плитку. Мало того, мужчина тяжело переболел коронавирусом, давшим осложнение на суставы ног.

- Тогда еще не знали, как лечить ковид, и давали сильнодействующие препараты, - вздыхает Шубенина. - Меня даже врач спросил: вашего мужа перенасытили лекарствами, жалобу будете писать? Но мне не до разборок было. Сейчас вот суставы ног перестали работать. После инсульта какие только Алексею диагнозы не ставили, включая деменцию и еще что похуже. Но у него голова работает, ребенку вот в учебе помогает.

Болезни атаковали Алексея одна за другой. Фото: Личный архив

Сейчас отец Клеопатры не встает с кровати. Все хозяйство и заботы о дочке легли на Галину.

- У нас начинается день с того, что я собираю ребенка, отвожу в школу. Затем занимаюсь мужем, перевязкой, кормлением, - рассказывает Шубенина. - После выписки из больницы мужу дали инвалидность второй группы. Сначала одна нога перестала в колене разгибаться. Обнаружили, что был перелом коленного сустава, есть трещина... Теперь обе не действуют. Врачи должны были домой приходить гимнастику с ним проводить - не дождалась. Перевязки ему делаю, потому что пролежни образовались. В больницу Лешу не берут.

Сейчас все на мне: и дом, и дочка, и муж. Но я особо не жалуюсь. Мне только обидно: я одна такая, кто родил в 60 лет, у меня муж уважаемый, достойный человек, профессор - что ж так относиться-то к нему?! Я же родила просто от безысходности, из-за того, что умер мой сын и я после его смерти осталась одна. Я уверена в своем здоровье, оно у меня крепкое, потому и рожала. И сейчас, слава богу, не болею. У меня прабабушка родила 21 ребенка, причем последнего - очень поздно. И Клеопатра, хоть и поздняя, но здоровая, напрасно пугали...

«Отдали Клеру в престижную школу»

Галина с дочерью Клеопатрой. Сейчас девочка учится во втором классе. Фото: Личный архив

- Дочка очень нуждается в папе, - продолжает Галина. - Мы же с ним везде гуляли, ездили. Он был за рулем. Теперь вынуждены сидеть дома. Ходим с Клерой на танцы три раза в неделю. На первом месте - учеба. В этом году мы поменяли нашу однушку тоже на однокомнатную, но в другом районе, чтобы перевести дочку в престижную Ломоносовскую школу № 1530. Нас туда взяли без экзаменов, просто по прописке. Учеба там бесплатная. Клера уже нашла подруг, она очень общительная. Учится во втором классе. Так что с дочкой все благополучно.

Но теперь у нас появилась новая проблема - финансовая. Почти год я добивалась, чтобы мне оформили материнский капитал как ежемесячную доплату. Добилась. У меня пенсия 19 тысяч рублей, плюс стали доплачивать еще 4900 рублей ежемесячно из маткапитала. Еще мне как неработающей пенсионерке, недотягивающей до прожиточного минимума, каждый месяц давали 4500 рублей от города. А на днях я узнала, что, поскольку из-за выплат по маткапиталу мой доход повысился, компенсация от города мне теперь не полагается... Живем мы с мужем и дочкой на наши пенсии, доплата ох как нужна... В общем, всего приходится добиваться. Хорошо, что силы есть. Дочка знает, что мы у нее возрастные родители. Знает, если вдруг что с нами случится, родня поможет. Но о плохом я не думаю: мне болеть нельзя!

КСТАТИ

От пластики отказалась

Галина говорит, что следит за собой, но не мучается комплексами по поводу старения.

- Держу себя в тонусе. С Клерой на фигурное катание вместе ходим. Я по сей день катаюсь, каток для меня как антистресс, - рассказывает мама Клеопатры. - Если женщина энергична, весела, то морщины не беда. Мне предлагали сделать пластику лица для омоложения, но мне не нравится, когда женщины становятся все на одно лицо и без мимики. Все мы не молодеем, а стареем, но комплексовать не надо.