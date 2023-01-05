«Старая бабка»: Анита Цой объяснила, почему Бузова никак не может выйти замуж

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова – одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса наших дней. Она поет, ведет программы на ТВ, играет в театре и участвует в десятках других проектов. У Ольги есть популярность, слава, деньги. Нет только одного – счастья в личной жизни. Певица открыто заявляет, что ее главная мечта – выйти замуж и родить детей. Но с этим у нее как раз не складывается.

Коллега Бузовой по шоу-бизнесу Анита Цой объяснила, почему Оля никак не может найти мужчину своей мечты. Артистка дала поющей телеведущей ценный совет – не тянуть и постараться как можно скорее выйти замуж. Ведь Ольге уже 36 лет, и с каждым годом ее шансы поставить штамп в паспорте стремительно снижаются.

- Оля, слушай меня. В сорок лет ты - старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно! – заочно обратилась Анита Цой к Бузовой, беседуя с журналистами «МК».

Конечно, в словах певицы есть доля шутки. Однако Анита уверена: время идет, и в итоге слава и деньги окажутся только мишурой, которая не способна спасти от одиночества.

- Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки — это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет, - рассуждает Цой.

Анита Цой предсказала 36-летней поющей телеведущей одинокое будущее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анита уже 32 года счастлива в браке с одним и тем же мужчиной, поэтому отлично знает, о чем говорит. Певице удается гармонично сочетать карьеру на сцене и личную жизнь. А вот Ольга Бузова, похоже, просто не может сказать себе «стоп» и обратить внимание на что-то еще, кроме работы.

– Оля очень сильная, она не может остановиться, – объяснила Анита причину одиночества Бузовой. – Она очень амбициозная. Для артиста, который хочет достичь больших вершин, это нормально. А вот для женщины – не слишком хорошо.

Недавно Ольга похвасталась одним из своих главных достижений последних лет: она закончила ремонт в своей новой квартире. Шикарные апартаменты отделаны итальянским мрамором, повсюду дорогая мебель и зеркала. Квартира площадью 220 квадратных метров, в которой есть 30-метровая гардеробная и из которой видно МГУ, обошлась Бузовой в 120 миллионов рублей. На ремонт в неоклассическом стиле ушло еще 80 миллионов.

В шикарной квартире Бузовой за 120 млн рублей есть даже камин. Фото: кадр видео.

Новоселье Бузова отпраздновала не одна – вместе с ней в новый дом переехала ее собака по кличке Ева. По такому случаю Ольга даже купила песику новую лежанку. Правда, перед Новым годом Бузова была вынуждена отдать собаку отцу. Из-за частых переездов она не смогла заботиться о питомице. Если так пойдет и дальше, то Оля будет коротать вечера в своей огромной квартире в полном одиночестве.

Совсем недавно Бузова призналась, что в ее личной жизни царит полный штиль. Возможно, певице не везет с мужчинами из-за шлейфа скандального шоу «Дом-2», в котором она начала сниматься в 18 лет. Бузова закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались. В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года, и вот уже шесть лет в Сети обсуждают этот скандальный брак. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

Новоселье Оля отметила вместе со своей собакой Евой. Но уже скоро отдала питомицу отцу, потому что не смогла о ней заботиться. Фото: кадр видео.

С еще одним своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Манукян просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Отец ведущей очень огорчился, когда узнал, что дочери в очередной раз не удалось создать семью.

Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой. Поклонники решили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен. Они объявили о расставании в начале 2021 года, и с тех пор Бузова так и не представила публике нового парня.