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В мире5 января 2023 5:20

Готовую к продаже книгу принца Гарри охраняют как сверхсекретные документы

Продажи мемуаров стартуют 10 января
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Книга мемуаров принца Гарри будет выпущена на 16 языках.

Книга мемуаров принца Гарри будет выпущена на 16 языках.

Фото: REUTERS

На 10 января назначен старт продаж мемуаров британского принца Гарри. Книга получила название «Запасной». Предполагается, что ее публикация спровоцирует новую серию скандалов в семействе Виндзоров.

А пока что издательство Penguin Random House не жалеет миллионов долларов на то, чтобы не допустить утечек даже самой маленькой части текста в Сеть.

Книга будет выпущена на 16 языках. В ее анонсе говорится, что это «полное прозрений, откровений, самоанализа и выстраданной мудрости о вечной силе любви» сочинение члена британской королевской семьи.

Завеса секретности, сравнимая с подготовкой к выходу в свет книг о Гарри Поттере, лишь подогревает интерес к письменным откровениям принца.

Электронная версия станет доступной в полночь 10 января, а через несколько часов начнется доставка печатных версий в магазины, причем везти их будут в особо прочных, защищенных от взлома контейнерах, оснащенных сигнализацией и спутниковыми системами отслеживания.

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