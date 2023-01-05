Готовую к продаже книгу принца Гарри охраняют как сверхсекретные документы

Книга мемуаров принца Гарри будет выпущена на 16 языках. Фото: REUTERS

На 10 января назначен старт продаж мемуаров британского принца Гарри. Книга получила название «Запасной». Предполагается, что ее публикация спровоцирует новую серию скандалов в семействе Виндзоров.

А пока что издательство Penguin Random House не жалеет миллионов долларов на то, чтобы не допустить утечек даже самой маленькой части текста в Сеть.

Книга будет выпущена на 16 языках. В ее анонсе говорится, что это «полное прозрений, откровений, самоанализа и выстраданной мудрости о вечной силе любви» сочинение члена британской королевской семьи.

Завеса секретности, сравнимая с подготовкой к выходу в свет книг о Гарри Поттере, лишь подогревает интерес к письменным откровениям принца.

Электронная версия станет доступной в полночь 10 января, а через несколько часов начнется доставка печатных версий в магазины, причем везти их будут в особо прочных, защищенных от взлома контейнерах, оснащенных сигнализацией и спутниковыми системами отслеживания.