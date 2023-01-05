Хозяйка похоронного бюро в США получила 20 лет за продажу частей тел покойников

Меган Хесс сбывала руки, ноги, головы и позвоночники трупов медицинским организациям. Фото: REUTERS

Жуткий семейный бизнес организовала Меган Хесс, владелица бюро похоронных услуг Sunset Mesa Funeral Home в городе Монтроз, штат Колорадо. С безутешных родственников усопших она брала тысячу баксов за кремацию тела. Сама же, втайне от них, сбывала руки, ноги, головы, позвоночники трупов. Кому мог понадобиться такой специфический товар, спросите вы? Медицинским организациям, учебным заведениям. Для опытов, обучения тех же хирургов. Покупатели не подозревали, что «товар» криминальный. Поскольку продавала Хесс части тел покойников по фиктивным донорским документам через другую свою фирму Donor Services. Находившуюся в том же здании, что и похоронное бюро.

Расчлененкой занималась матушка вурдалачки Ширли Кох. Подчас семейка продавала для науки целые трупы.

Кошмарный бизнес длился с 2010 по 2018 годы. Конец ему положило журналистское расследование агентства Рейтер. После публикации криминальной семейкой занялось ФБР.

Было доказано, что за эти годы дочь с матерью незаконно расчленили и сбыли по частям свыше 550 трупов! Более 200 семей получили урны, где прах их близких был смешан с пеплом других покойников. "Две эти женщины пользовались уязвимостью жертв, обратившихся к ним в момент траура и печали, - заявил на суде агент ФБР Леонард Каролло. - Вместо того, чтобы поддержать этих людей, эти алчные женщины злоупотребили доверием сотен своих жертв и изуродовали тела их близких".

В начале января прозвучал приговор. 46-летняя хозяйка кошмарного бизнеса Меган Хесс получила 20 лет федеральной тюрьмы. Суд не принял во внимание доводы адвокатов, что в 18 лет у Меган была черепно-мозговая травма, отсюда и «странности» с трупами. Ее 69-летней матери Ширли Кох дали 15 лет заключения.