Сдавшийся в плен рядовой ВСУ Николай Пономаренко. Фото: Министерство обороны РФ

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие рассказали, что командование бросило их на позициях «как мясо»

- Сам сдался, как появился шанс, - рассказал рядовой Николай Пономаренко.

Не смог пленный назвать своих командиров.

По словам Пономаренко их командир роты находился не с бойцами на передовой, а где-то в районе Славянска. А командование батальона «вовсе никогда не появлялось на боевых позициях».

Не видел он там и Зеленского, который давно потерял какой-либо авторитет в глазах украинской армии.

- Зеленский — даже не марионетка у них, а шавка. Он как актер, я его хвалю. Но как президент он вообще чудит», — поделился Николай.

Пленный боец ВСУ Богдан Семенчук рассказал, что их «кинули в бой, как мясо».

В военкомате мобилизованному сказали, что в течение полугода его «никуда не отправят», что «воевать не будете» однако практически сразу же Семенчук попал на передовую без необходимого обучения. Там он получил ранение.

Медицинскую помощь ему оказали российские военнослужащие.

- Бросайте оружие и сдавайтесь в плен, чтобы сохранить свои жизни, в военкоматы не ходите, там вас обманут, - предупредил земляков Семенчук.

Кстати, украинские сотрудники военкоматов последнее время стали ходить по домам под видом Деда Мороза и Снегурочки. И пользуюсь тем, что Деду Морозу люди охотно открывают двери вручают повестки.