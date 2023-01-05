Прощались сотни человек, пришел и Рамзан Кадыров. В Чечне похоронили экс-председателя Верховного Совета РСФСР

Руслан Хасбулатов скончался в Подмосковье 3 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 января в Грозный было доставлено тело Руслана Хасбулатова, экс-председателя Верховного Совета РСФСР, который в последние два десятилетия работал заведующим кафедрой мировой экономики Российского университета (академии) имени Плеханова.

Руслан Имранович скончался в Подмосковье, 3 января. Ему было 80 лет.

В этот же четверг, 5 января, Хасбулатова похоронили на кладбище в родовом селе Толстой-Юрт.

А прощание с политиком и учёным проходит также и в Грозном, в доме родственников Руслана Имрановича - такова традиция.

Поклониться знаменитому земляку пришли сотни людей, в том числе - известный российский и чеченский писатель Канта Ибрагимов, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Во второй половине дня на прощании в Грозном побывал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В день смерти Хасбулатова он публично выразил соболезнования его родным и близким.

Чеченский лидер отметил большие заслуги покойного и назвал политика «одним из самых ярких и известных в России и далеко за её пределами, чеченцев».

По словам Кадырова, смерть Хасбулатова «является невосполнимой утратой для всего чеченского народа».

«Даже после завершения политической карьеры, Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой опыт и знания молодому поколению», - заявил Кадыров.

Светлая память.