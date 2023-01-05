Обнаженные фото Ирины Горбачевой, Кристины Асмус и Анастасии Волочковой вызвали шок у поклонников

Анстасия Волочкова Фото: Иван МАКЕЕВ

Не всем дано понять тонкую душу артиста, точнее, - артистки. На Новый год Ирина Горбачева опубликовала в своем микробоге провокационное обнаженное фото. На Горбачевой нет одежды… совсем никакой, даже стрингов. Абсолютная «уязвимость» - так определила свое состояние Ирина. «Для меня это состояние быть без…», - написала актриса в своем блоге. И дала подробную расшифровку: без стыда, надежд на понимание, сочувствие, принятие…

Фото: социальные сети

Некоторым её фолловерам даже понравилось: «Уязвимость – это так сильно! И так трогательно».

Фото: социальные сети

Но далеко не все оценили её откровенность. «Странный поступок, - написали подписчики актрисы. – Если вы все про себя так понимаете, не думаю, что эти чувства должны быть публичными, а тем более – ваше тело».

Фото: социальные сети

Не оценили душевный порыв другой актрисы – Кристины Асмус. Она тоже сфоткалась с заднего ракурса во время прыжка в бассейне. Ей самой и ракурс понравился - удался! И прыжок получился. Но подписчики строго спросили: «А пятая точка к чему?». И сами же ответили: «К тому, что скоро будет сниматься в фильмах для взрослых. Давно ведь мечтает об этом».

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Как всегда не подвела Анастасия Волочкова. Она отдыхает на Мальдивах. Но и оттуда не устает публиковать свои фотографии в бикини на фоне среднерусского зимнего пейзажа с игривыми подписями: вам больше по душе зима или лето?

Фото: социальные сети

Увы, не всем понять Настино чувство юмора. «Стрём» - если одним словом выразить ощущение от её постов. «Может быть, балет все-таки не её призвание? Странное поведение. Не осуждаю. Но зачем?».

Фото: социальные сети

Народ, ну как не стыдно: актрисы буквально обнажаются перед вами, демонстрируют себя «во всей красе». А вы всё своё ворчание: «уже не знаете, как себя пропиарить».