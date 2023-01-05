Газовый хаб и ситуация на Украине. О чем Владимир Путин договорился с президентом Турции

5 января, у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Фото: REUTERS

Рабочие дни у Владимира Путина наступили, практически, сразу же после Нового года.

Если говорить о международных контактах - сначала российский лидер поговорил по телефону с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана - Шавкатом Мирзиеевым.

А в четверг, 5 января, у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ

- Дальнейшее расширение торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как строительство в Турции АЭС «Аккую».

- Как сообщает пресс-служба главы российского государства, обсуждалась ситуация вокруг Украины. «С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания».

- В свете обозначенной Реджепом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству, в целях политического урегулирования конфликта, Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий».

- При рассмотрении действия стамбульских договорённостей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, «подчёркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта».

- Уделено внимание перспективам сирийского урегулирования. Дана позитивная оценка проведённой в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. «Выражена надежда, - отмечает пресс-служба, - что развитие контактов в таком трёхстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление её территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как передаёт администрация президента Турции, Путин и Эрдоган обсудили также вопрос о завершение дорожной карты по созданию газового хаба.

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Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

КСТАТИ

Дмитрий Песков - «Комсомольской Правде» - о телефонной беседе Путина и Эрдогана:

- Разговор президентов был довольно продолжительным. Это объясняется обширной повесткой дня двусторонних отношений. Об этом, собственно, сказано в нашем пресс-релизе…