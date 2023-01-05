Что мешает начать новую жизнь с Нового года: психиатр дал ответ

Как настроиться и изменить свою жизнь, чтобы она вас радовала в новом году. Фото: Shutterstock

Новогодние каникулы скоро заканчиваются, осыпаются иголки с елочки, доедены многочисленные салаты. Скоро на работу, а так хочется продолжения праздника! Но впереди целый трудовой год, хлопоты и заботы. Как настроиться и изменить свою жизнь, чтобы она вас радовала? Как начать наконец делать то, что вы давно хотели, но не могли себя заставить? Дать рецепты, проверенные практикой, я попросила опытного врача-психиатра, ведущего ютуб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артема Гилева.

1. Познай себя: что происходит у нас в мозге

Чтобы двигаться вперед, первым делом важно разобраться: а почему все срывалось до сих пор? Большинство из нас каждый Новый год дает себе слово начать делать зарядку, избавиться от лишних килограммов, бросить курить. Но не получается. Оказывается, виноват наш мозг.

- Причина - в физиологических процессах. По сути любые вредные привычки - курение, переедание, страсть к сладкому, гиподинамия это настоящие зависимости. Да-да, сродни алкогольной и наркотической, - поясняет Артем Гилев. - Ваш мозг привыкает получать удовольствие от табака, сосисок или лежания на диване.

А можно ли развить у себя полезную зависимость? От ежедневной утренней зарядки, овощей, отварной куриной грудки? «Да, конечно, - обнадеживает врач. - При этом у вас будут одновременно две задачи. Первая - избавиться от вредных зависимостей. Вторая - привить себе полезные привычки».

Сколько времени на это понадобится? В интернет-источниках часто пишут про «золотой» срок - 21 день. Мол, именно столько в среднем нужно, чтобы закрепился какой-либо образ действий.

- Похоже, это пошло от нормативов госпитализации алкоголиков в советское время - те самые три недели, - смеется доктор Гилев. - На самом деле время формирования полезных привычек или освобождения от зависимостей может сильно отличаться у разных людей.

В ТЕМУ

Такие наши гены

Генетически все мы делимся на две большие группы, рассказывает психиатр. Упрощенно говоря, у одних изначально повышена склонность к любым зависимостям. У других - понижена. Первым сложнее избавиться от вредных привычек. Но зато и легче закрепить полезные! «Менее зависимые» люди, напротив, могут более эффективно бросать курить. И в то же время им труднее приучить себя к ежедневной утренней зарядке.

В среднем, как правило, можно быть уверенным в избавлении от вредной или закреплении полезной привычки через 12 месяцев, резюмирует Артем Гилев. И дает совет: в любом случае на первом этапе нужно осознать: да, у вас, как и у подавляющего большинства окружающих, есть какая-нибудь зависимость. Если освободитесь от нее сами - великолепно! Если нет - это не повод опускать руки, а причина обратиться за помощью к специалисту: психотерапевту или профильному врачу (подробнее - см. ниже).

2. План плюс дневник

От классики не уйти: для перехода на здоровые рельсы вам понадобится составить план. Это может быть даже самый простой график: скажем, три дня в неделю занимаюсь спортом. Некоторые люди расписывают дела с такой скрупулезностью, что потом сами пугаются: сколько всего навалилось! А если что-то из списка не удается, расстраиваются, переживают, злятся на себя. В то время как негативных эмоций в новой жизни хотелось бы поменьше.

- Отказываться от плана ни в коем случае нельзя, он нужен обязательно, - подчеркивает доктор Гилев. - Это важнейший элемент контроля, самодисциплины. Что-то не получается? Напоминайте себе, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. То, что тяжело дается, больше ценится, и т. п. Зато, когда наконец получится, вы почувствуете себя настоящим героем.

Положительных эмоций может добавить дневник. «Для понимания, насколько эффективно у вас идет перестройка - закрепление полезных привычек, избавление от вредных, процесс похудения - важно видеть динамику. И в этом как раз поможет дневник», - советует врач.

3. Не режьте хвост по кусочку: бросать и начинать нужно полноценно

Резко взять и поменять свою жизнь, конечно, непросто. Но, постепенно уменьшая количество выкуренных сигарет или выпитого алкоголя, от зависимости вы не избавитесь, предупреждает психиатр. И спортом нужно сразу начинать заниматься полноценно: по графику, регулярно. Только тогда он войдет в полезную привычку.

При этом, конечно, все должно быть в рамках разумного. Без изнурительных голоданий и без тренировок до потери пульса.

4. Берем пример с дрессировщиков

И домашние собаки, и царь зверей лев приучаются выполнять нужные действия благодаря положительному подкреплению. Сделал как надо - получи вкусный корм. Так же и вы можете регулярно поощрять себя чем-то желанным, чтобы успешнее закреплялись полезные привычки и отпадали вредные. Приятные покупки, походы в кино, театр и т. д. А еще концентрируйтесь на своих ощущениях. После занятий спортом, сброшенных килограммов, здоровой еды у вас в любом случае будут радостные эмоции. И это тоже то самое позитивное подкрепление.

5. Таблетки от прокрастинации... существуют!

- Бывает, что человек из года в год пробует что-то начать или завязать с чем-то, но у него никак не получается из-за определенных заболеваний, - рассказывает психиатр Артем Гилев. - Так, снижение мотивации, силы воли, концентрации внимания характерны для депрессии, тревожных расстройств. Еще мало кто знает, что не только у детей, но и у взрослых людей встречается СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. - Ред.). Люди с ним страдают от рассеянности, дезорганизованности, забывчивости. У меня есть такие пациенты.

Кроме того, по словам доктора Гилева, причинами прокрастинации (постоянное откладывание важных дел), нерешительности, упадка моральных и физических сил могут быть такие скрытые проблемы со здоровьем:

- дефицит железа. Кстати, он же может быть причиной повышенного аппетита, предупреждает эксперт. Специальные анализы на проверку уровня железа (есть несколько исследований) назначает врач-эндокринолог;

- нарушение работы щитовидной железы. Обследование так же назначает эндокринолог;

- синдром поликистозных яичников у женщин. Диагностирует врач-гинеколог.

В таких случаях, если пройти курс лечения в соответствии с диагнозом, то прибавится и сил, и решимости на новые свершения, обнадеживает Артем Гилев. Ну, а если психических расстройств и соматических заболеваний нет, но попытки начать новую жизнь из года в год проваливаются и вас уже это достало, сходите к психотерапевту, советует врач. Специалист поможет докопаться до вашей индивидуальной причины срывов и выйти на нужную дорогу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли похудеть за месяц (подробнее)