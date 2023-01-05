Максим Галкин* вслед за Валерием Меладзе повторил кричалку бандеровцев

«Героям Слава», — прокричал иноагент Максим Галкин* со сцены во время своего выступления в Дубае. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В новогодний чес в Арабские Эмираты устремились российские артисты всех мастей. И те, кто уехал из страны после начала СВО. И те, кто остался и поддержал спецоперацию. В Дубай приехала праздная публика из бывшего Союза: и те, кто «за красных», и те кто «за белых», и провокаторы разные. И там начали происходить невообразимые вещи: у артистов крыша отъехала.

«Героям Слава», — прокричал иноагент Максим Галкин* со сцены во время своего выступления в Дубае.

«Меня попросили быть нейтральным. Уже нет… Как я могу быть нейтральным?», - полушутя говорил Галкин* со сцены, когда одна из зрительниц выкрикнула из зала приветствие украинских националистов. Максим не дрогнувшим голосом поддержал бандеровскую кричалку под аплодисменты и смех зала. Правда, заметил, что это всё-таки не митинг, а концерт.

Смех-смехом, но гражданин Израиля почти что кинул зигу на публике. Кстати, на днях в Израиле официально заявили, что «не могут решить проблему героизации Бандеры».

Всего несколько дней назад на вечеринке в Дубае те же слова, правда не в микрофон, а тихим шепотом по просьбе какого-то зрителя произнес певец Валерий Меладзе. Потом написал извиняющийся пост, мол, его не так поняли. На самом деле он 10 месяцев страдает и живет с ощущением тяжести и горя. Из-за того, что «горячо любимые ему народны находятся в конфликте. И мечтает лишь об одном, чтобы антагонизм прекратился, чтобы между близкими народами установилось согласие». И решил примирить близкие ему народы с помощью «Зиг хайль Украина» - формы приветствия запрещенной террористической организации ОУН УПА.

Интересно, как смотрят на эти зиги, и вообще на Галкина* и на Меладзе сами бандеровцы? Скорее всего, как на говорящих попугаев: что им скажут то те и повторяют. А надо было бы артистам включать мозги.

Кстати, еще на одной вечеринке в Дубае украинские активисты докопались и до Олега Газманова: пытались заставить есаула сказать в микрофон, что он против СВО. Вели себя агрессивно. Газманов устоял. Попросил не мешать ему отдыхать. А может быть, стоит тщательнее выбирать гастрольные маршруты?

*признан иноагентом в РФ