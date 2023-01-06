Рождество - самый народный праздник. Почему этот день один из самых главных в христианстве

Праздник Рождества отмечается Церковью и людом православным торжественнее всех других праздников Фото: Олег УКЛАДОВ

Русская Православная Церковь осталась верна Юлианскому календарю, поэтому Рождество мы празднуют именно 7 января. Католики и протестанты отмечают Рождество по Григорианскому календарю, как и ряд православных Церквей за рубежом. Также день 25 декабря (старого стиля) известен как Солнцеворот, широко праздновался и в древнем Риме. Но церковное Рождество не продолжает, а низвергает эту традицию, предлагая вместо разнузданных языческих развлечений и царства безбрежной похоти добрый семейный праздник, где всеобщая радость сочетается с достойными делами. В самые короткие дни года мы, в силу веры своей, начинаем удаляться от тьмы греха, приближаясь к свету Веры, Благочестия и Добрых дел.

Праздничное Богослужение

Праздник Рождества отмечается Церковью и людом православным торжественнее всех других праздников, за исключением Пасхи. Три дня звучат колокола в церквах по всему миру, приглашая православных на богослужение специальным праздничным звоном, а Иоанн Златоуст называл Рождество «матерью всех праздников».

Каждый великий церковный праздник начинается всенощным бдением, которое состоит из вечерни и утрени. Поэтому праздник начинается с вечера накануне, и продолжается до вечера праздничного дня. А за несколько дней до праздника Церковь возвещает о нём особыми молитвами и пением. После – идёт «отдание праздника», когда о нём вспоминают снова. Часто говорят о Рождественской неделе, череде особо праздничных дней. На праздничное богослужение в Рождество читается молитва «Царю Небесный». Далее идет ектенья и гимн «С нами Бог». Следом песнь Симеона Богоприимца. И, наконец, поется ирмос - заголовок Рождественского канона. Всего в каноне девять песен. Начало девятой песни связывает Ветхий Зовет с Новым Заветом.

Рождественская церковная служба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздники, сообразно нашей общей духовной радости, Церковь благословляет и обильнейшую совместную трапезу, и дружеское развлечение, а в пост - смирение и умеренность.

Так, перед Рождеством поститься следует 40 дней, забыв про телевизор, трапезы и прочие искусы. По строгим церковным канонам любой посмотревший новогоднюю программу развлечений, сходивший на ёлку или открывший бутылку шампанского должен подумать, достоин ли он Причастия на этот праздник. Поэтому это особое время лучше посветить отдыху от праздничной суеты. Никуда не спешить, ни на что не отвлекаться внутри домашней тишины.

Хорошо если в каждый из предрождественских дней потихоньку делать поделки вместе с детьми. Подготовка праздничного вертепа, вифлеемской звезды и пряников под силу и двухлетним малышам. Пока вы вместе делаете что-то руками, можно наглядно и осязательно рассказывать детям о пришествия в мир Спасителя. Вместе с ними осмыслить ветхозаветные прообразы Рождества. Именно дети возвращают нам то ощущение праздника, которое порой под грузом лет ощущается утерянным.

Во многом причина этому груз наших грехов. Часто священнослужители напоминают прихожанам о недопустимости обращений к языческим обрядам, гадалкам, и астрологам. Понятно, что такое желание порой рождается из-за страха перед будущим, но не случайно Господь открывает будущее исключительно святым праведникам.

Несмотря на то, что волхвы в древнерусской традиции были служителями дохристианских языческих культов, Спаситель все же указал им свет истинного пути тоже совершенно не случайно, ведь он пришел не к одному народу, а ко всем людям, поэтому появление волхвов и выбор их подарков говорит о том, что они не были лишены прозорливости.

Рождественский вертеп Фото: Олег УКЛАДОВ

Реликвии

Сейчас эти дары считаются материальными свидетельствами Рождества. Они хранятся на горе Афон в монастыре святого Павла. Те самые золото, ладан и смирно.

О том как Церкви удалось сохранить такую уникальную реликвию сообщает сайт РПЦ:

“Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) перенесены в столицу Византии — Константинополь. В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками”. В январе 2014 года святыня была доступна для поклонения в Москве, куда она была доставлена с горы Афон прямо к рождественской службе, при этом реликвия впервые покинула стены обители. После Москвы Дары волхвов побывали в Санкт-Петербурге, а потом в столицах Украины и Белоруссии.

В знаменитом соборе Ахена, который построил Карл Великий, хранятся пеленки младенца Христа, часть рубахи Иосифа, которые были использованы в качестве пеленок. Эти уникальные святыни исследовалась и имеют датировку 1 века, времени той самой ночи в Вифлееме. Церковь также сохранила для нас ясли спасителя, они хранятся В Риме, в древнем храме Санта Мария Маджоре, всего несколько деревянных дощечек, которыми некогда была покрыта каменная кормушка в пещере Рождества.

А за си колядки - просим шоколадки

Утро после Рождества тоже является особенным, начинается пора славления. Это древняя традиция христианских стран всего мира. Святые дни с 8 по 17-е принято называть – Святками. Почти забытая в городе народная традиция – песни и колядки. Куда лучше, чем отправлять эсэмэс: «С Рождеством!» Если задумаете возрождать, то вначале надо разделиться на «христославцев» и «колядующих». Христославцы идут первыми и поют тропарь Праздника Рождества. А колядующие – вслед за ними, с песнями народными, за что певцов, часто подростков следовало одаривать сладостями и пирогами, а иной раз и мелкой монетой. Традиция велела затем разделить дары поровну.

Самая популярная колядка у нас, наверное, это «Добрый тебе вечер». Она сразу создает радостное настроение.

Колядки, надо сказать, иногда имели неоднозначное содержание, и не всегда нравились служителям церкви. Но что поделаешь, народная традиция. Такого у нас много – в Библии ничего нет про яблочный спас, например, и про то, что яблоки в этот день надо крестить святой водой. Ну ни слова про это нет. А народ требует. Вот также и с песнями – содержание их не всегда каноническое, но тут главное – это участие в общем празднике.

Святочные колядки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История Празднования

В Священном писании не сказано ничего о специальном праздновании Рождества Христова (впрочем, как и про большинстве нынешних праздников – описаны лишь сами события). Изначально в Церквях отмечался праздник Богоявления, заменяющий сразу три великих события - Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. Впервые о Рождестве как о празднике упомянул епископ Либерий в IV веке.

Празднование Рождества Христова 25 декабря в Восточной Церкви было введено во второй половине IV века. Впервые раздельное празднование Рождества Христова и Крещения Господня состоялось в Константинопольской Церкви около 377 года по указанию императора Аркадия усилиям святого Иоанна Златоуста.

Начавшись в Константинополе, обычай отмечать Рождество Христово именно 25 декабря распространился по всему православному Востоку. По мысли отцов Церкви III и IV веков 25-е число декабря месяца более всего соответствует дню рождения Господа Иисуса Христа.

Также традиция называть церкви в честь именно зимнего Рождества - у нас довольно новая (по церковным меркам, разумеется).

Если мы посмотрим на древнейшие русские храмы, то «Рождественских» храмов там нет. А те, что есть - они совсем про другое Рождество. Так, среди шести десятков самых древних храмов и «Рождественских» соборов, мы встречаем Богородице-Рождественский собор в Суздале и Собор Рождества Богородицы в Новгороде. Но они названы в честь Рождества Богородицы, праздник, который отмечают 8 (21) сентября. Более того, почти все Рождественские храмы столицы первоначально были освящены в честь Рождества Богородицы, и только три приходские церкви в старой Москве были посвящены именно Рождеству Христову.

Так что традиция называть соборы Рождественскими (а вместе с ними и сёла, их окружающие), именно поминая нынешний зимний праздник, довольна новая - ей всего-то несколько сот лет.

Что касается Москвы то, наверное, самая древняя «та самая» Рождественская церковь - это Приходская церковь Рождества в Палашах близ Тверской улицы, которая был построена в XVI веке. По преданию в 1547 году, в год вхождения на престол Ивана Грозного, дьяк Михаил построил на своем дворе деревянную церковь во имя Рождества Христова, позже ставшую каменным храмом. Она не сохранилась. Другая Рождественская стояла на нынешней Поварской улице и также утрачена, а уцелела лишь Рождественская церковь в Измайлове, 1676 года постройки.

Так что настоящий «Рождественский» собор к нынешнему празднику – там, где этот праздник престольный - его ещё и поискать надо.

А причина известна. По сути «культ Рождества» в России начинается лишь с Петра Первого - возможно, перенявшего это в Европе. Помог этому и переход от церковного новолетия, которое наступает 1 сентября по старому стилю, к новолетию январскому, светскому. Оттуда же и традиция называть год «от Рождества Христова» - а не от сотворения мира, как встарь. До этого это был лишь один из множества церковных праздников, разнесённых по всему годовому кругу. Во всяком случае, той широты зимних празднеств, которая известна нам с петровских времен, в отдалённой старине нет и в помине.

То есть, по существу, Рождеству в том виде, в котором оно существует сейчас как главный (наряду с Пасхой) и самый «народный» церковный праздник - мы также обязаны царю-реформатору.

Все течёт, все меняется, и праздник Рождества меняется вместе с нами. Причем меняется даже сейчас, на наших глазах.

С праздником Православные!