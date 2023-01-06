Два года назад в США едва не началась гражданская война: что это было — провокация ФБР или «путч трампистов»

Чем всё-таки был тот «вашингтонский майдан»: спонтанным днём гнева — или тщательно подготовленной провокацией? Фото: EAST NEWS

МАЙДАН ПО-АМЕРИКАНСКИ — «ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ»

Начало 2014 года. Вооружённые и хорошо скоординированные группы украинских радикалов вламываются в правительственные здания. Это тот самый киевский майдан с кровью, трупами и успешным свержением власти. Запад во главе с США рукоплещет: «Да здравствует торжество демократии!»

Проходит всего семь лет — и бумеранг истории возвращается на родину в виде фарса. 6 января 2021 года раздражённые сторонники президента Дональда Трампа, проигравшего на недавних выборах, берут штурмом Капитолий — резиденцию американского парламента. Результат: протест жестоко подавлен, несколько демонстрантов убиты, крупнейшие медиа исходятся воплями об «угрозе фашизма», сотни уличных активистов арестованы, а видные демократы (члены правящей Демпартии во главе с новым «лидером нации» Джо Байденом) всерьёз сравнивают эту катавасию… с 11 сентября 2001 года — самым страшным терактом в истории, унёсшим почти три тысячи жизней.

Впрочем, главный вопрос встаёт сразу же. Чем всё-таки был тот «вашингтонский майдан»: спонтанным днём гнева — или тщательно подготовленной провокацией? И если второе — то кто же её спланировал? Уходящий президент Трамп, мечтавший удержать власть через народную революцию? Или его оппоненты-демократы вместе с «либеральной колонной» из полиции и ФБР — дабы напугать всех карикатурным «фашистским путчем», а затем под предлогом «спасения свободы» навсегда зачистить ненавистных трампистов и прочих «правых радикалов» с американской политической поляны?

Для ответа проще всего вспомнить хронологию «дела 6 января».

Сторонница Дональда Трампа в Вашингтоне, январь 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НАС ТУТ 50 ТЫСЯЧ»

Итак, начало 2021 года. До инаугурации нового президента Байдена остаётся всего три недели. Вот-вот захлопнется последнее окно возможностей для трампистов, полагающих недавние выборы-2020 «украденными» (не будем сейчас разбирать, действительно ли демократы фальсифицировали подсчёт голосов — важно, что миллионы американцев до сих пор в это верят).

Обстановка накаляется уже с 1 января 2021 года: массовое движение «Женщины за Трампа» (да, есть и такое) одним из первых объявляет о митинге в его поддержку в Вашингтоне. И намечен этот парад — внимание! — на 6-е число.

4 января. Пока еще действующий президент Трамп анонсирует в Твиттере, что ожидаются «дикие» (буквально, так и написал) протесты.

Какое-то время полицейским удавалось сдерживать толпу у Капитолия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 января становится известно, что в Вашингтон съедется до 50 тысяч противников Байдена. Чиновники перекрывают город, воспрещая парковки и автомобильное движение. Ползут слухи: «Грандиозные митинги с участием Дональда Трампа пройдут прямо напротив Белого Дома». Сторонники республиканца — всевозможные представители «глубинного народа», выступающие против либеральных ценностей, но за свободное обращение с оружием, полны желания «отстаивать демократию» в меру своего понимания.

6 января. Трамп убеждает сторонников, что пришло время побороться за страну; впрочем, в его лихорадочных и взаимоисключающих твитах того дня можно отыскать что угодно: и призыв к «мирному волеизъявлению», и намёк на «штурм Капитолия».

В любом случае, даже сторонники республиканца не отрицают: вероятно, американский президент хотел использовать «народный марш к Капитолию» как способ давления на Конгресс США, где как раз тогда уже третий месяц обсуждались итоги спорных выборов.

КУЛЬМИНАЦИЯ

На Капитолийском холме меж тем — своя драма. Происходит совместное заседание обеих палат парламента — Палаты Представителей и Сената США — по утверждению итогов выборов. Примерно за час до пика беспорядков депутаты-республиканцы вновь поднимают вопрос о легитимности оных, отмечая совсем уж явные нарушения в Аризоне и «бюллетени от умерших избирателей» в Висконсине и Мичигане. Утверждение электоральных итогов откладывается… А вакуум власти — идеальный момент, чтобы нанести удар!

Наэлектризованная толпа приходит в движение, происходит штурм Капитолия, столкновения с полицией, эвакуация избранного президента Байдена и вице-президента Пенса, ввод в город Национальной гвардии и волна арестов; Трамп призывает сторонников «уходить как можно скорее».

Правда, демократы и ряд либеральных СМИ приводят противоположную версию: мол, сперва начались беспорядки, и только затем заседание обеих палат отложили. А вот трамписты утверждают, что они мирно вошли в здание, когда большинство депутатов его покинуло, а кровавые столкновения спровоцировала именно полиция.

Кадры штурма главного здания американской политики вошли в историю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этом моменте стоит заострить внимание. Вся местная власть в Вашингтоне — и мэрия, и территориальный совет депутатов — полностью контролируются Демпартией. Мэр города напрямую назначает главу полиции. И к ней — больше всего вопросов. Несмотря на многочисленные перекрытия по всему городу, тысячам демонстрантам позволили беспрепятственно дойти до Капитолия — а ограждения и кордоны вокруг стратегического здания, наоборот, «почему-то» были до смешного хлипкими. Головотяпство — или намеренная провокация?

ГУЛАГ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Главными пострадавшими, как всегда, стали обычные люди. Жестокие действия полиции по отношению к преимущественно мирным демонстрантам привели к смерти пяти человек. Например, 34-летней Розанны Бойланд, которую на глазах у всех прямо в «храме демократии» стали избивать полицейские. Находившийся рядом с ней парень по имени Джонатан Дженнаро Меллис попытался встать на защиту и якобы ударил избивавшего её офицера спецслужб; за это мистера Меллиса отправили в тюрьму.

Или другой «узник совести» — Кристофер Джозеф Кваглин. Тоже обвиняется в «драке с полицией», хотя на камерах видеонаблюдения видно, что он просто стоит у забора и ругается с офицером. Хамить, конечно, не надо, но «вести экспрессивный диалог» и «наносить удары» — это всё-таки разные вещи…

Сотрудники службы безопасности направили пистолеты на дверь. Фото: EAST NEWS

В результате по всей стране по «делу 6 января» были арестованы более 800 человек. Большинству из них предъявляются одни и те же обвинения: покушение на государственную собственность, хулиганство, незаконные митинги в Капитолии.

У ФБР, конечно, есть оправдание: дескать, среди участников «дела 06.01» — террористы с «адскими машинами». Правда, ни одной бомбы, которой те действительно могли бы взорвать Капитолий, так и не найдено. В отчаянии заокеанские оппозиционеры и их родственники создали сайт под названием «американский гулаг», где собирают грустные истории репрессированных. Например:

Николас Окс утверждает, что «только вошел в Капитолий и снимал», работая как профессиональный журналист. Хотя его видели курящим сигарету в здании Капитолии США во время штурма, нет никаких доказательств какого-либо физического насилия, совершенного им в тот день. Однако Николас Окс получил 48 месяцев тюрьмы и 36 месяцев испытательного срока после освобождения. Он также приговорен к суммарному штрафу в 7 тысяч долларов».

После начала штурма находившиеся в здании Капитолия послушно надели средства химзащиты. Фото: EAST NEWS

Вот такая она — вашингтонская фемида. «Силовые разгоны митингов и посадки активистов» — это у нас, а «либеральная демократия» — это у них. Смотри, не перепутай!

И главная интрига: кто же за всем стоит? Победители-демократы (и примкнувшие к ним республиканцы либерального толка) создали целую парламентскую «комиссию 6 января» по расследованию попытки путча. Но даже они, враги Трампа, за два года не смогли предоставить убедительных доказательств, что он или кто-то ещё направлял народный бунт.

Задержание полицейскими сторонников Трампа. Фото: EAST NEWS

Так что же, то была провокация демократов, как любят утверждать их подверженные оппоненты в маргинальных телеграм-каналах (сколько-нибудь серьёзные СМИ подобную версию не поддерживают)?

Пусть каждый ответит на этот вопрос сам. Но одно очевидно: в «уличном пожаре» в тот день были заинтересованы все, включая непримиримых оппонентов — и каждый получил желаемое. Только «слегка» не так, как хотелось.