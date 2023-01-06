Посетители рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 6 на 7 января православные христиане во всем мире отмечают Рождество Христово. В Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет торжественное богослужение.

В своем рождественском послании патриарх Кирилл пожелал верующим «неоскудевающей радости», благополучия домам и семьям, а также «крепости сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса».

«Человеколюбивый Создатель, Истинный Господь истории, да приклонит Свою милость к народам Святой Руси и благословит всех нас миром, дабы мы едиными усты и единым сердцем прославляли Воплотившегося Спасителя», - сказано в послании патриарха.

Кроме Русской православной церкви, в этот же день Рождество Христово отмечают Сербская, Польская, Иерусалимская и Грузинская православные церкви, а также часть монастырей Афона, живущие по юлианскому календарю.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время Рождественской службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 января - сочельник, он является последним денем многодневного Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января. В Рождественский сочельник с самого утра в храмах совершают продолжительную многочасовую службу – так называемые Царские часы, Великая вечерня и литургия Василия Великого, вспоминая также всех родственников Иисуса Христа по плоти.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о рождественском сочельнике, истории и традициях праздника.

Прямая трансляция патриаршьего богослужения в Храме Христа Спасителя

Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя, которая начнется 6 января 2023 года в 23:00.