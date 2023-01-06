Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Президент Украины Зеленский в гостях у Джо Байдена в Вашингтоне, декабрь 2022 г. Фото: REUTERS

Если США и нужен мир, то не на Украине. Впрочем, это не главное. Главное, что для США в этом мире не должно быть России. В нынешнем ее виде, в нынешних границах, с нынешней властью, с ее нынешним народом. Об этом говорит целый ряд, казалось бы, не самых примечательных событий, случившихся в последние дни, но объединенные в один ряд они не оставляют никаких сомнений в настоящей цели американской внешней политики. И в лживости любых "мирных" заявлений Госдепартамента США.

Первое – это отношение ко все тому же "перемирию", предложенному Россией, хотя Путин никакого перемирия не предлагал, а лишь отдал распоряжение об одностороннем прекращении огня и наступательных операций. Да, казалось бы, всего 36 часов, но любой, кто действительно стремился бы к мирному разрешению конфликта, не только согласился бы на него, но и предложил бы продлить его действие. Как уже прозвучало от некоторых источников – до Крещения, до каких-то следующих православных праздников. Скажем сразу, Москве было бы трудно отказаться от этой сторонней инициативы. Раз уж Россия позиционирует себя хранителем православных традиций, то грешно отказываться от движения к миру под эгидой Православия. Но ничего подобного предложено не было. Наоборот, и Байден, и Госдепартамент с ходу отбросили эту идею.

- У США нет больше доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию, - заявил представитель Госдепартамента.

А вопрос о доверии изначально и не стоял. Был вопрос о прекращении огня. И тут впору было бы согласиться и посмотреть, кто как будет его соблюдать. Но идею изначально приняли в штыки.

Второе – "замечательная" реакция Байдена на предложение Москвы все по этому же поводу.

- Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что заявил Путин, - заявил президент США Джозеф Байден в ответ на известие о прекращение огня Россией. И это не только про "Рождественское перемирие". Это про вообще – "отвечать на что-либо из того, что заявил Путин". Вне зависимости от того, идет ли речь об Украине, об абортах или о ЛГБТ – самых животрепещущих темах для нынешней американской администрации.

И можно долго мусолить тему неадекватности дедушки Джозефа, который несколько часов назад заявил, что комплексы ЗРК "Пэтриот" уже хорошо себя проявили на украинском театре военных действий, хотя ни одна пусковая установка этого ЗРК на Украину еще не прибыла, и будет еще неизвестно, когда. Дедушка неадекватен, но его отношение к государству под названием Россия стабильно, как никогда. И краеугольный камень в нем - полное и любое игнорирование предложений и инициатив главы государства Российская Федерация.

Американский ЗРК "Пэтриот" планируется к поставке для нужд ВСУ. Фото: REUTERS

И, наконец, третий кирпичик в русофобскую стену США – обращение посольства США в РФ к российскому народу. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал ему полную и уничтожающую характеристику, которую оно полностью заслуживает: "Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "Солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А конфликт на Украине, мол, таких каждых недостоин. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации".

Но Дмитрий Анатольевич ничего не сказал еще про один момент. Что сейчас для США на одной доске разместились и Российская Федерация, и Исламская республика Иран. Несмотря на все наши различия, удельный вес в мировой политике и экономике, Россию и Иран объединяет одно – жгучее желание американской администрации уничтожить этих своих противников, которых они считают экзистенциальными врагами.

Просто напомню, в октябре прошлого 2022 года заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател пообещал продолжать поддержку иранского народа: "Нынешняя администрация США намерена продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами в принятии шагов по поддержке иранского народа". При этом Госдепартамент отказался работать над возрождением программы по иранским ядерной программе СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заявив, что СВПД мертв, и американские власти ничего обсуждать с иранскими властями не собираются. Дескать, имеет значение только иранский народ.

А буквально позавчера официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс повторил все ту же риторику, добавив в нее еще один аспект.

- Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией, - объявил Прайс, подчеркнув снова, что СВПД мертв и мнение официального Тегерана для Вашингтона никакого значения не имеет. Снова озвучен "диалог с народом".

А на следующий день уже посольство США в Москве объявляет о начале диалога с "российским народом". То есть планы Вашингтона в нашей стране более, чем очевидны. Это практически то же самое, что и опубликовать официальный "Манифест об уничтожении России" в СМИ. И именно под таким заголовком, поскольку под другими иносказательными названиями эта идея давно уже протаскивается во всякого рода "научных" докладах и аналитических обзорах.

И у нас нет иного выхода, чтобы привести их в чувство и вернуть к равноправному диалогу, нежели чем победить их. По крайней мере, на Украине.

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