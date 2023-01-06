Вязание в метро, плетение из лозы и микроигрушки: Самые популярные и прибыльные увлечения 2023 года

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На улице учительницы по трудам праздник! В последнее время всяческое мастерство своими руками стало невероятно популярно. И чего только не мастерят блогеры-рукодельники, собирая миллионы просмотров. И какие только кучи денег не зарабатывают на курсах для тех, кто хочет перенять мастерство.

Книгоиздатели не отстают и пытаются залучить звездных рукодельников в авторы. Но при этом современные книги сильно отличаются от того, что издавалось еще в девяностые годы прошлого века. Главное отличие - в слове ИКИГАЙ. Это новое модное обозначение актуального рукоделия. Оно пришло на смену шведскому "лагому" и смысл его в том, что труд становится смыслом жизни, источником дохода и гармонии.

Что сегодня модно мастерить и чему было бы актуально поучиться?

Мы выбрали самые горячие новинки нового года.

Вязать как Курочкины

Некоторое врем назад страшно популярной штукой были вязальные мельницы. Крутишь ручку мельницы - и она выдает тебе связанную трубу. Легким движением руки из трубы можно было получить шапку, носки и даже кофту. Все визжали от восторга, но популярность мельниц была недолгой. Тренд ушел, а ему на смену пришло обычное вязание обычными человеческими ручками, и в некоторых случаях даже ручками-крючками.

Таня Курочкина - ну очень известная блогер-вязальщица. Таня выпускает множество красивых изделий, еще больше книг о том как все это вязать и еще - проводит курсы для всех, где уверенно заявляет, что научить вязать можно любого, даже самого криворукого человека.

Блогер-вязальщица Татьяна Курочкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В доказательство Курочкина обучила этой премудрости мужа.

В свое время вяжущий олимпиец Томас Дэйли произвел фурор на играх в Токио, когда, сидя на трибунах, расслаблялся вязанием. Подобный фурор устраивает Андрей Курочкин в столичной подземке, когда вытаскивает из сумки огромные спицы и начинает невозмутимо работать. Пока изумленные пассажиры пялятся на вязальщика, Андрей потихоньку фотографирует их реакцию и выкладывает самые яркие снимки в свой нельзяграм. Так с помощью метро и вязания Курочкин стал популярным блогером, а его коронное изделие - "курдиган" с капюшоном - активно заказывают модники и хипстеры.

Андрей Курочкин в "курдигане", связанном в метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В наступившем году семейство подготовило сюрприз. В "Эксмо" выходит дебютная книга Курочкина "Пора завязывать" о том, как элементарным набором приемов смастерить стильную вещь.

- Это продукт для тех, кто вообще никогда не собирался вязать, - говорит редактор направления "Рукоделие" Юлия Драмашко. - А параллельно с обучением Андрей рассказывает, как жена учила его вязать, и как он преодолевал себя. И это очень смешно.

КСТАТИ

Курочкин признался, что в среднем курдиганчик весит от 2,5 до 5 килограммов. Стоимость пряжи составляет 7 тысяч рублей. Но затраты окупаются ценой изделия!

Вышить вопреки

Вышивка давно в моде. Но за долгие годы предлагаемые в схемах домики-собачки-цветочки всем давно обрыдли. Хорошие и оригинальные схемы редки и крайне дороги. А вот отечественная вышивальщица Любовь Воденикова совершила прорыв. Девушка создала первое и единственное в мире руководство, по которому можно научиться создавать схемы для вышивки крестом. Хоть любимого мужчину, хоть неведому зверушку - да что угодно, было бы желание. Курсы по созданию схем стоят бешеных денег, но толковый учебник - хорошая альтернатива. Бестселлер вышел в "Бомборе" и называется "Вышивай как дизайнер! Полный курс по разработке схем для вышивки крестом. От новичка до дизайнера-профессионала шаг за шагом". Книгу привозили на прошлую ярмарку, но там ее разобрали за пару часов и на нехилую цену не посмотрели.

Семья полицейских плетет корзины, как из IKEA

Про это интересное хобби мы уже писали. Жила-была семья столичных полицейских. Но жена вышла в декрет и пока суть да дело освоила плетение корзин бумажной лозы. Потом подсадила на это дело и мужа. Оказалось, что изделия, сделанные мужскими руками, получаются даже лучше. Теперь семья полицейских активно плетет корзины, комоды и ящики, как в Икеа, под заказ.

Как говорит мастерица Полина Майорова, плетение из лозы - один из самых не затратных видов досуга. "Лозу" - бумажную соломку для плетения - можно мастерить даже из старых газет!

На днях в издательстве "Эксмо" вышла книги Полины Майоровой "Когда за окном метель". В "уютной семейной книге для новогоднего настроения" рассказывается, как заготовить сырье и как освоить технику плетения.

Полина Майорова уверена: "Плетение из лозы - это минимум вложений и максимум прибыли". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амигуруми - вязание по заветам Левши

Микроамигуруми - еще одна модная штука последнего времени. Так называются крошечные хорошенькие игрушки, выполненные в технике микровязания. Несмотря на крошечные размеры, у малышей все как у больших. И лапки двигаются, и голова качается, а глазки такие грустные, что их хочется сразу пожалеть и приголубить. По крайней мере, "грустные глазки" - фирменный знак мастерицы Анастасии Кирсановой, чья книжка "Микроамигуруми" вышла в "Бомборе". По словам Анастасии, игрушки не потребуют много труда и затрат. Инструменты маленькие, методика, отработанная на сотнях учеников - проста и легко усваивается. А между тем, маленькие ослики, овечки и зайчики - это не только ценный мех, но и прибыль в бюджет, поскольку стоимость модных малышей - совсем немалая. Их охотно покупают на сувениры, в качестве домашней милоты и игрушек детям. Из маленьких вязаных зверьков получаются мимимишные броши и подвески.

Иллюстрация из книги Анастасии Кирсановой "Микро амигуруми".

На вопрос, зачем выдавать секреты прибыльного дела, Анастасия отвечает так:

- Аудитории не пересекаются. Тот, кто покупает игрушки, не будет их делать. А тот, кто делает - не станет покупать.

Иллюстрация из книги Анастасии Кирсановой "Микро амигуруми".

Иллюстрация из книги Анастасии Кирсановой "Микро амигуруми".

Вязание от Хитоми Шида

Наверное, неудивительно, что, рассказывая о новинке от Бомборы, редактор Юлия Драмашко подпрыгивала от радости. Хитоми Шида - это великая вязальная кутюрье, прославившаяся на весь мир особенно изумительными узорами.

Иллюстрация из книги самой известной вязальщицы Хитоми Шида "Элегантное вязание".

Перехватить книгу "Элегантное вязание" от Хитоми Шида отечественному издательству удалось чудом и смекалкой. Есть знаменитая книга "260 узоров спицами", но ее составляла не Шида, а редакторы. Российскому издательству удалось разыскать и ухватить книгу авторских узоров и изделий, которую составляла сама Шида, когда еще не была всемирно знаменита. Особая гордость редакции - это понятные схемы, при подготовке которых японские иероглифы перевели и вообще сделали все максимально понятным.

Говорят, что других книг Хитоми Шида на русском языке больше не предвидится никогда.