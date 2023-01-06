Лжемитрополит-предатель захватил Киево-Печерскую лавру на Рождество

Ноябрь 2022 г. Украинские силовики провели обыски в Киево-Печерской Лавре. Фото: REUTERS

НЕ УСПЕЕТ И ПЕТУХ ПРОПЕТЬ

- Я не знаю такую церковь УПЦ, - заявил на днях экс-президент Украины Петр Порошенко, еще не так давно принимавший участие в церковных службах Украинской православной церкви в качестве иподиакона Ионинского монастыря (УПЦ). Символичное признание, как в Евангелии: "Прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня" (Евангелие от Луки).

В канун нынешнего Рождества православные Украины поделились на две группы – одни отреклись, другие низведены официальной властью чуть ли не до статуса первых христиан, которых на потеху язычникам-римлянам разрывали на части на аренах дикие звери. УПЦ окончательно отказано в проведении служб на территории одной из главных святынь православия - Киево-Печерской лавры.

В последние дни декабря стало известно, что в Незалежной создали межведомственную государственную комиссию по использованию имущества Киево-Печерской лавры, с 1-го января было объявлено, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвала арендные отношения, по которым УПЦ имела право проводить службы в лавре, в частности, закрыли на вход и для прихожан, и для священнослужителей Успенский собор и Трапезную церковь. Как сообщил тогда с ухмылкой министр культуры Украины Александр Ткаченко, комментируя кампанию против УПЦ, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества".

Министр культуры Украины Александр Ткаченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО

Несмотря на то, что никакого предварительного уведомления о разрыве договоров аренды не было, и на то, что во время военного положения такие договоры вообще не могут быть разорваны, украинское государство (извините за такой алогичный оборот речи) пошло на такой беспрецедентный шаг, выгнав и служителей, и прихожан на улицу.

Верхушка УПЦ продолжила заверять президента (пока еще) Украины Зеленского в лояльности и молила отозвать решение о запрете конфессии на Украине, законопроект о чем уже внесен в Верховную раду, настоятель лавры просил обратить внимание на бедственное положение прихожан, которые будут молиться в Рождество на морозе. Но все было напрасно.

Более того, гонения на УПЦ и на ее служителей в последние дни только усилились. Несколько священников были избиты (впрочем, для нынешней Украины это уже стало суровыми серыми буднями), священнику Винницкой епархии УПЦ Антонию Ковтонюку нападавший перерезал горло, и ему в реанимации ничуть не легче от того, что нападавший оказался рядовым психом. Поскольку психи сейчас – одна из самых опасных разновидностей среди радикальных свидомых, которые готовы покалечить или убить по первому же науськиванию именно в силу слабости своей психики и ее незащищенности от внешних воздействий.

УСПЕТЬ ДО РОЖДЕСТВА

А 5-го января министр культуры Украины Александр Ткаченко, который в последние дни носится с идеей радикального запрета на все русское, обозначил, что Украина ограбила УПЦ.

- Завершила работу комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. По итогам работы был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ, - написал Ткаченко своем Телеграм-канале и постарался "обойти" очень неудобный момент. - Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества.

Любой акт приема-передачи подразумевает подписи двух сторон, одна из которых передает, а другая принимает описываемое имущество или оказанные услуги. Но на Украине решили не заморачиваться на таких "мелочах". Тем более, что комиссия работала всего несколько дней, начали работу 2-го января, а четвертого уже закончили. Это, извините. не работа комиссии по инвентаризации, а опись награбленного, в которой расписались представители Министерства культуры Украины, одной юридической компании и дирекции заповедника.

Такие "гонки на виражах" объясняются очень просто – тот же Ткаченко объявил ранее, что ни одна из конфессий не будет проводить службы до завершения работы комиссии. И комиссии пришлось поднажать. Зато теперь раскольники из СЦУ смогут выполнить обещанное – провести службы в храмах Лавры уже на Рождество. Причем, службу проведет не кто-нибудь, а главный раскольник СЦУ Епифаний, предавший и УПЦ (МП), и раскольничью УПЦ (КП), и своего персонального патрона "патриарха"-раскольника Филарета.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИУДЕ - ИУДИНО

В УПЦ, кстати, считают, что проведение службы в Успенском соборе Епифанием означает попытку рейдерского "силового захвата храма", и даже распространили сообщение: "Учитывая, что до сих пор ни один представитель Министерства культуры Украины не прокомментировал заявление, опубликованное на сайте ПЦУ о богослужении 7 января, объявленные им мероприятия на территории Лавры являются попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

Но и тут каноническая конфессия просчиталась. Конкуренты, пользующиеся полной поддержкой государства, обошли православных и на этом повороте. Директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудык сегодня заявил, что такое разрешение у ПЦУ/СЦУ уже имеется, хотя еще вчера сообщал, что к нему никто за разрежениями на проведение службы на Рождество не обращался и он никому таких разрешений не давал

- Вчера в первой половине дня у меня не было обращения от ПЦУ. А во второй половине дня поступило обращение и дано согласование и уже заключено соглашение на проведение богослужений, - объяснил, как ему показалось, Рудык происходящее. - Все планируется, все идет по плану. Завтра планируется проведение богослужений.

Которые проведет победивший в борьбе за Лавру лжемитрополит Епифаний. А мог бы и предводитель какой-либо церкви Сатаны. Впрочем, одно от другого ничем, по сути, не отличается. Иуда получил свои 30 сребреников.

А православные? Что православные? Пусть идут на мороз и радуются, что не в Древнем Риме. Где их бы кинули на арены на растерзание тиграм и львам.