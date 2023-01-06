Убийство 25 человек, драка с братом и оргии с наркотиками: Зачем принц Гарри выкладывает всю скандальную правду

Принц Гарри рассказал всю правду о королевской семье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОН УСТАЛ БЫТЬ «ВТОРЫМ»

На обложке во всю высоту — лицо, снятое анфас в сверхкрупном ракурсе: морщинки, волоски рыжей бороды. Этот ещё довольно молодой человек похож на рязанского мужика, который молча и мрачно варит «наш ответ пармезану» на сыроварне где-то в русских пасторальных лесах.

Но это член одной из самых влиятельных семей мира, родившийся с «золотой ложкой во рту», сын нынешнего английского короля Карла и его покойной жены, «народной принцессы» Дианы. Сын, правда, младший — и всего лишь пятый в общей очереди вероятных будущих получателей короны; но в жизни случается всякое, и при некотором невезении одних и везении других — последние могут стать первыми.

Под его подбородком на обложке книги, наезжая на кадык, — лаконичная надпись: «Запасной». Это заглавие мемуаров — и это, в некотором роде, суть его жизни. Принц Гарри — тот, кто всегда остаётся на вторых ролях — и отчаянно хочет стать первым. Хотя бы на передовицах лучшей в мире жёлтой прессы — британской. Отсюда — разгульные юношеские вечеринки, в молодости — роман с топ-моделью, наконец — женитьба на американской актрисе «правильного» (с либеральной точки зрения) расового происхождения — Меган Маркл.

Книга откровений принца Гарри. Фото: REUTERS

Нереализованные амбиции молодого принца попадают в цепкие руки жены-американки — и начинается. Пара ссорится с сиятельными родственниками из Букингемского дворца, по итогам скандалов лишается королевского титула — и в 2020 году эмигрирует в Новый свет. Гарри и Меган — люди, конечно, не бедные, но жить в Америке хотят на королевскую ногу — нужны новые источники дохода.

И вот: Гарри и Меган подписывают многомиллионный контракт на некую «сценарно-продюсерскую работу» с крупнейшим производителем сериалов — «Нетфликсом»… Гарри и Меган открывают 11 фирм и инвестиционный фонд в американском оффшоре — штате Делавэр… И — на данный момент — кульминация: в июле 2021 года одно из главных англо-американских издательств выплачивает Гарри аванс в $20 млн за написание мемуаров.

Можно ли все эти гонорары назвать завуалированной взяткой, дабы благородная чета продвигала интересы Демпартии США (чьей восходящей звездой является Меган Маркл) среди британской элиты? Пусть каждый ответит на сей вопрос в меру своей испорченности.

Но у Гарри много дел, поэтому чёрной литработой занимается — как бы сказать политкорректнее — «теневой автор». Это опытный литератор и маститый заокеанский журналист, лауреат «Пулитцера» — Джон Джозеф Мёхрингер, ранее уже написавший мемуары за теннисиста Андре Агасси и миллиардера Филипа Хэмпсона Найта.

Принцы Уильям и Гарри с матерью - принцессой Дианой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО НАЦИСТСКУЮ УНИФОРМУ

После столь затянувшейся вводной части — перейдём наконец к самой книге. Выход её — сразу на 16 языках! — намечен на 10 января 2023 года. Но интерес к будущему бестселлеру надо подогреть — и часть томиков испаноязычного перевода «как бы случайно» попадает на полки пятью днями раньше премьеры. Ошибку немедленно исправляют, просочившиеся в свет экземпляры убирают — но поздно: те, само собой, уже утекли к журналистам. Которые сразу растаскивают «Запасного» на смачные цитаты.

Итак, юность Гарри, конец 1990-х. После загадочной гибели матери, леди Дианы, он пытается найти забвение в наркотическом угаре. «Я употреблял кокаин в 17 лет: это было не особо весело — и это не заставило меня чувствовать себя чрезмерно счастливым, так, как, казалось, чувствовали себя другие [участники нарко-оргии]».

Подсадка на вещества произошла в духе разгульной жизни золотой молодёжи. «В чьём-то доме, после выходных на охоте, мне предложили «одну дорожку» — и с тех пор я употребил сильно больше одной», — вспоминает принц.

На обложке таблоида - принц Гарри в нацистской форме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мотивация юного бунтаря — тоже самая банальная: «Я был 17-летним мальчишкой, мечтавшим попробовать абсолютно всё, чтобы потрясти устоявшийся порядок».

В итоге, по настоянию отца — Гарри, бывало, курил каннабис прямо в его покоях — юноша прошёл курс лечения от наркозависимости в закрытой клинике.

Другая ошибка юности — в 2005 году на костюмированном бале под Хэллоуин тот появился в… униформе нацистского офицера. Фотографии с вечеринки попали в СМИ, что вызвало чудовищный скандал. Однако в мемуарах Гарри раскрывается подоплёка: якобы это старший брат Вильгельм и его будущая жена Кейт Мидлтон настояли, чтобы парень нарядился в нациста — хотя, по собственным утверждениям, Гарри изначально склонялся к «костюму лётчика». А когда всё-таки заявился в столь возмутительном прикиде, Вильгельм и Кейт «покатывались со схему». Вероятно, их забавляло, что простоватый родственник теперь осрамлён на весь свет… с их же подачи.

Последней каплей между венценосными братьями стала женитьба Гарри на Меган Маркл. В благородном семействе эту «голливудскую звёздочку» невзлюбили сразу (по одной версии — из-за заносчивости американки; по другой — из-за её, как бы сказать помягче, не совсем белой кожи).

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ту пору Гарри и Вильгельм были уже зрелыми людьми — но однажды в 2019 году подрались, как мальчишки, в покоях Гарри. В мемуарах, естественно, он винит во всём Вильгельма, называя последнего «нездравомыслящим человеком».

Дело было так. Как-то на волне очередных публикаций в СМИ («Королевский двор не привечает Меган из-за её гордыни!») Гарри обвинил Вильгельма, будто тот рабски следует газетным сплетням, вместо того, чтобы по-семейному принять его сторону.

— Я пытаюсь помочь тебе, — ответил брат на упрёки.

— Да ладно! Серьёзно? Помочь мне? Ты так это называешь? — взвился Гарри. Почему-то (по крайней мере, так он излагает в мемуарах) последняя фраза вывела «братишку Вилли» из себя. Гарри предложил ему стакан воды — но тот толкнул брата и повалил на пол, так, что тот грохнулся на пластиковую собачью миску, треснувшую под тяжестью тела, и осколки вонзились в спину.

Потрясённый принц велел брату убираться вон…

Вероятно, вскоре после этого Гарри с Меган и приняли решение оставить чрезмерно туманный Альбион в пользу Нового света.

Принцы и их жены на похоронах королевы Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ВОЙНУ

Ещё одна строка биографии — многолетняя служба в королевской армии в Афганистане. Что ж, отдадим должное, даже в изъеденный либерализмом Англии понимают: дети элиты должны подавать пример нации — поэтому наследники престола традиционно надевают армейские погоны. Порой, как Гарри, отдавая «долг родине» в горячих точках на Среднем Востоке, где Лондон вместе с Вашингтоном как раз тогда вели классические колониальные войны.

Причём в Афганистане Гарри не отсиживался в тылу — а пилотировал боевой вертолёт (традиционный навык британских элитариев — некогда лётчиком был и его отец Карл). Так вот, по словам принца, в ходе этих вылетов он уничтожил по меньшей мере 25 человек.

Принцы Уильям и Гарри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Данное число не наполняет меня гордостью, но и не повергает в смущение», — пишет Гарри. Всё-таки речь шла о боевиках запрещенной организации «Талибан», признанной террористической в большинстве стран мира.

Но если вы хотите оптимистичную концовку — то она проскальзывает в интервью Гарри накануне выхода мемуаров. «Я хотел бы воссоединиться с отцом и братом, — говорит он, имея в виду нового короля Карла III и принца Вильгельма.

Ожидается, что «Запасной» станет первым в серии из четырёх документальных книг, которые Гарри вместе с супругой напишут… или, скорее, подпишут своими фамилиями. Надо думать, чтобы растянуть сюжет на такое количество томов, многие «тайны Виндзоров» они приберегли напоследок. Так что новые откровения ещё впереди.