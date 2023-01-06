Вышло некрасиво: Германии пришлось оправдываться за обещанные Украине поставки оружия

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт попытался оправдаться, заявив, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ой-е-ей, как неудобненько получилось! С 2019 года США считали одного Хуана по фамилии Гуайдо законным и официальным президентом Венесуэлы. И всячески продвигали его именно в этом статусе. Но, увы, так и не срослось. И Джозеф Байден устами своего представителя объявил, что США больше не считают Гуайдо президентом Венесуэлы, и теперь он всего лишь простой Хуан. И даже не дон Педро, который из Бразилии, потому что из Венесуэлы.

Не взлетела птица, не орел, а ведь кормили отборным американским комбикормом, деньги в него всаживали, пусть и не такие уж значительные, по американским меркам. А ведь Евросоюз еще 2 года назад, в январе 2021-го заявил, что Гуайдо для Европы – простой Хуан. Вроде бы поставили на ипподроме на верную лошадь, сами кормили, сами допинг кололи, а она после первого круга сдохла. И реанимационные мероприятия не оказали никакого эффекта.

Сам по себе Гуайдо нам не интересен. Россия его никогда никем не считала, в отличие от Запада, который пытался надуть пузырь весом и придать ему смысл. А пузырь лопнул. Как-то стали ошибаться в последнее время наши "заклятые партнеры" все чаще и чаще. Что, честно говоря, вселяет и местами даже веселит. Потому что они не могут быстро скорректировать свои планы, а работая по уже накатанным рельсам наталкиваются на упреждающее противодействие России и начинают выглядеть нелепо, несмотря на всю свою грозность и надутость щек.

Шольц тут давеча переговорил с Байденом по телефону и взял встречные повышенные капиталистические обязательства по снабжению Украины вооружениями. Байден заявил, что США поставят Украине БМП "Брэдли". Реально нормальная боевая машина, хорошо проявила себя в песках Ближнего Востока и в лесостепях Африки, именуемых саваннами. Шольц в ответ пообещал поставить на Украину не только БМП "Мардер" ("Куница"), которые вожделеют в своих эротических ночных сновидениях Залужный, Резников и Зеленский, но и дополнительную батарею ЗРК "Пэтриот" вдобавок к обещанной американской. А тут еще и Макрон, переговоривший с Зеленским, на день раньше переговоривший с Зеленским, пообещал Киеву прислать тяжелые бронеавтомобили - "танки на колесах". И Лондон объявил, что намерен вооружить Незалежную тяжелыми вооружениями из своего арсенала.

И все бы это было ничего, особенно, в глазах международной мировой общественности. И выглядело бы это ни больше, ни меньше, а исключительно помощью и солидарностью с Украиной.

Но буквально за несколько часов до обнародования результатов их переговоров Владимир Путин объявил о решении об одностороннем прекращении по случаю Рождества огня со стороны российских войск. Которое все вышеупомянутые персоны, а также и ряд сопутствующих им лиц, еще за день до того не устававшие говорить о необходимости установления мира на Украине, объявили лицемерным, не заслуживающим внимания, обманным и еще много каким не таким, как надо.

И тут вот такой вот диссонанс – Путин мало того, что объявляет о прекращении огня, так еще и держит это обещание. Россия ни ракетами не бьет даже по инфраструктурным объектам, ни беспилотники по подстанциям не запускает. Все действия России не выходят за пределы линии боевого соприкосновения и ближнего тыла. А Запад, зуб дававший за мир на Украине, в это время озвучивает свои планы по поставке десятков единиц тяжелых вооружений. Ой, как неудобненько получилось, да?

Видимо, в Берлине поняли, как они в очередной вляпались в субстанцию, которую им по-дружески подложил старый "дедушка Байден". Который может оставить на дороге подобный "сюрприз" буквально в любом месте (и старость тут совсем не при чем). И, явно понимая, в какую ситуацию совсем не комильфо попало правительство Германии представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт попытался оправдаться, заявив, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи.

- Нет никакой связи вообще, - торопливо ответил он брифинге на соответствующий вопрос журналиста и постарался свернуть брифинг, как можно быстрее. - Мы, конечно, приняли к сведению заявление российской стороны. Были различные реакции на него из федерального правительства Германии, были также реакции от международных партнеров.

Конечно, верим. Охотно. Особенно после признаний бывшей фрау канцлерин ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, зачем они на самом деле содействовали заключению Минских соглашений, и почему лгали в ходе тех переговоров. Теперь особенно верим. А уж как поверим, когда немцы, французы, американцы и т.д. станут уверять, что их государства не являются стороной конфликта. Для выражения такой степени веры ни в одном языке мира еще даже и слов не придумано. Несмотря на все богатство русского языка.

Не на ту лошадь вы поставили, господа. И пример Гуайдо, похоже, так ничему вас и не научил. Сдохнет она у вас после первого круга, потому что не в коня корм.