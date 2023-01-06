Экс-депутат Рады лишила старушку торта за русское "Здравствуйте" и учит внука "бить москалей" в детсаду

Ирина Фарион Фото: Кадр видео

Помните известную западноукраинскую ведьму Ирину Фарион, "прославившуюся" в свое время свидомыми рейдами по детским дошкольным учреждениям на Украине и своей жесткой агитацией, что в Незалежной не должно быть ни Маш, ни Вань, ни Наташ, а только Марийки, Наталки, Одарки и все остальное в том же духе? Она воевала с йогуртом "Агуша", оправдала убийство Бузины, поддержала убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Но даже для "постреволюционной Украины" она оказалась слишком одиозной в качестве депутата Верховной рады Украины, и ее отправили назад во Львов, где она несет недоброе и сиюминутное в качестве преподавателя местного вуза местной молодежи.

Но, как оказалось, не только молодежи. Трудно представить, но это существо, в свои 58 лет выглядящее полноценной старухой-ведьмой из малороссийских страшилок, имеет не только дочь, но и внука. И воспитанием этого внука эта карга занимается в свободное от "борьбы с москалями" время. Конечно, в соответствующем духе.

- Почему мой Дмитрик, внук, которому 3,5 года, заходя в детский садик, видит перед собой какого-то Гришу, который ему говорит: "Привет". И мой внук должен его учить при помощи своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "Бабушка, в садике москаль". А бабушка говорит, что москаля нужно уничтожать, и Дмитрик уничтожает москаля, - разоткровенничалась она в эфире львовского телеканала НТА, куда ее пригласили. - Он ему ставит в челюсть, правильное произношение. То есть все эти родители, которые сюда приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их ребенок – не ребенок, что это дитя, которое в детском саду должно говорить, если это государственный или частный садик, должно говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка.

Ребенок – это не ребенок, пусть он говорит "Привет!", но делает это не на "правильной" мове, а на "москворотом" языке. Такого ребенка надо уничтожить. Суть откровений Фарион, которыми она гордится, которые она озвучивает публично. И это квинтэссенция нынешнего украинства, потому что тысячи, десятки тысяч таких сумасшедших бабок-ведьм воспитывали и продолжают воспитывать своих внуков и внучек перед тем, как передать им идеологически выверенным и "правильным" инструкторам-нацистам из лагерей запрещенного в России "Азова" и аналогичных террористических организаций.

Не чурается Фарион и скандалов. Так, она испытывает не меньшую гордость от того, что помешала покупательнице в одном из львовских магазинов купить торт, потому что та (по всей видимости, пожилая интеллигентная женщина) попросила продать ей торт на русском языке.

- Можно посылать в направлении корабля сразу, если ты услышал московское слово. Это, если говорить о быту, а мы все в быту, ходим в магазины. Я сегодня покупала чай и наблюдала, как пани, если это можно назвать пани, с палочкой заходила в этот же магазин и сказала: "Здравствуйте". Это в городе Львове, и я поняла, что это «освободительница» пришла. Они еще не выдохли тут до конца, - поделилась она еще одной своей "перемогой". - И вот, оно зашло и попросило тортик. Она хочет тортик. Моей святой обязанностью было испортить ей и аппетит, и настроение, и послать эту старое репье, которое мне завезло сюда, во Львов, Путина… Я эту бабешку-освободительницу сегодня лишила этого куска торта, надеюсь. Ее очень долго трясло после того, что я ей сказала.

Никто ее не оскорблял, не посягал на ее какие-то права, это она накинулась, аки зверь рыскающий и рыкающий на обычную бабушку, не исключено, что и вовсе "божий одуванчик". И гордится победой над теми, кто не может ответить на ее хамство и человеконенавистничество, над старушками и малышами.

Кстати, свой пассаж насчет русскоязычных она завершила не менее цинично, как и то, что наговорила до того момента.

- Если тебе не нравится это – какие проблемы? Сел на танк с буквой Z и с буквой V, со своим выплодком и сгинул отсюда, - завершила она свой рассказ, как Дмитрик унижает и уничтожает Гришу. Дай ей волю, она бы всех русскоязычных расстреляла бы, а младенцев начала бы обучать русофобии еще в младенчестве. Удивительно, что на "цивилизованном Западе" эти выступления демонстративно не замечают. Впрочем, чему удивляться, если Европа – союзник Украины, официальные власти которой делают то, что говорит Фарион, только без лишних слов.

Вот только эта уродина, бывший член КПСС, сучность которой написана у нее на лице аршинными буквами, немного не в курсе, что танки с буквами Z и V, а также с буквой О, еще не доехали до Львова, где она учит украинских малышей убивать москальских. А когда доедут, что случится всенепременнейше, то не Гриша уедет из Львова, а сама старушка Фарион рванет оттуда так, что только пятки будут сверкать. Правда, этой известнейшей поклоннице и фанатке Степана Бандеры вряд ли окажут теплый прием в Польше, и потому ее путь лежит гораздо дальше. Например, в Чикаго, где в мэрии работает ее, по некоторым данным, сестра Марта.

Впрочем, за последние откровения Ирине Фарион можно только сказать спасибо. Она еще раз убедительно и ярко показала, чем стала Украина при нынешней власти, и почему этой стране просто необходима денацификация от мала и до велика.

Россия воюет не с народом и не с людьми. Потому что нам противостоят нелюди.

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