Кристина Асмус отдыхает в Дубае вместе с бывшим мужем и любовником

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследнице Гарика Харламова и Кристине Асмус Насте 5 января исполнилось девять лет. Праздник девочка отмечала в Дубае вместе с мамой, тетей и двоюродной сестрой. В важный для дочки день Кристина опубликовала в соцсетях нежное поздравление.

«С Днем рождения, моя Вселенная. Сегодня тебе исполнилось 9 лет. Каждый год здесь будет одна и та же фраза — «Боже, как летит время!» Смотрю на Настю и не верю. Самостоятельная, мудрая, чуткая, ответственная, любящая отдавать. Настюша моя…как же я люблю твое имя! Когда кто-то представляется Настей, у меня сердце колотится. Ты очень красивый Человек! Гордость быть твоей мамой. Будь счастлива, наше сокровище!» - обратилась Асмус к дочке в соцсетях.

Гарик Харламов в соцсетях поздравил дочку с днем рождения. Фото: соцсети.

Впрочем, поклонники подозревают, что Гарик Харламов тоже не остался в стороне от праздника дочери и прилетел в Дубай, чтобы поздравить ее. На эту мысль пользователей Сети навело послание, которое он написал для Насти на своей странице. В своем посте шоумен отметил, что считает странным поздравлять дочь через соцсети, поэтому он сделает это лично.

«Странная привычка писать поздравления своей дочке в соцсетях никак меня не отпускает. Ну раз до этого писал, то странно в 9 лет не написать. С днем рождения Настюха! С 9-летием, моя любовь! Будь здорова, счастлива, умна и позитивна! Твой отец, Игорь… хотя нет, как будто какой-то батюшка подписал. Твой батя, Гарик! Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой… да и вообще я сейчас все лично скажу. Все. Пошел поздравлять», - обратился к дочери шоумен.

Поклонники пришли в восторг: они считают, что какими бы ни были отношения между родителями, они обязательно должны отмечать праздники дочери вместе. «Гарик значит тоже в Дубае, это здорово!», «Получается Гарик тоже в Дубае, круто», «Вы вместе в Дубае? Класс. Для дочки это самое главное», - пишут фолловеры в комментариях.

Кристина с дочкой отметили Новый год и день рождения девочки в Дубае. Фото: соцсети.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в Дубай вместе с Кристиной прилетел и ее бойфренд – актер Роман Евдокимов. Влюбленные вместе отметили Новый год. На своей странице Роман поделился снимком из Дубая. В окне позади него можно заметить отражение Кристины. Именно по этому фото поклонники догадались, что любовники отдыхают вместе. Кристина и Роман по-прежнему не афишируют свои отношения, хотя и проводят вместе отпуск.

Актриса отправляется на новогодние каникулы в Эмираты уже второй год подряд. В новогоднюю ночь мама с дочкой катались на яхте и наслаждались красочным салютом. При этом Асмус призналась, что не хотела уезжать из Москвы, но не смогла отказать дочери.

Актриса улетела в Эмираты вместе с возлюбленным Романом Евдокимовым. Фото: соцсети.

«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», - рассказала Кристина.