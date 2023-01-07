Легенда «Бойцовского клуба» узнал, что является потомком знаменитой принцессы

Актер Эдвард Нортон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Бойцовского клуба», американский актер Эдвард Нортон был ошеломлен, когда участвуя в телепередаче «В поисках корней», которая выходит в США, узнал, что его прабабкой в 12-м колене является одна из самых легендарных коренных американок – индейская принцесса Покахонтас.

В заслугу Покахонтас ставят то, что она смогла наладить отношения между племенами индейцев и колонистами.

Услышав это, Нортон сказал: «Мы можем зайти так далеко. Это заставляет тебя осознать, какой ты маленький кусочек всей человеческой истории».

Также среди его предков - солдат, который в Гражданскую войну писал самому Аврааму Линкольну. Плюс у актёра был прадед по имени Джон Уинстед, который владел чернокожими рабами.

Кстати, Нортон – не единственный потомок легендарной принцессы. Среди ее потомков – две первые леди США: Эдит Вильсон и Нэнси Рейган.

Ещё одной участницей телепрограммы стала актриса Джулия Робертс, которая узнала, что её прадед тоже был рабовладельцем-плантатором.

По мнению Робертс, не стоит ни стыдиться, ни делать вид, что всего этого не существовало, так как, по ее словам, «нельзя становиться спиной к истории».