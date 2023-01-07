Что сделать, чтобы гадания и предсказания сбылись: важные ответы экспертов

Русская православная церковь считает любые гадания грехом для верующих. А вот психологи менее категоричны. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Верите ли вы в гадания и предсказания? С таким вопросом мы обратились накануне Рождества к читателям сайта KP.RU. Откликнулись около 10 тысяч человек.

Почти половина (44,94%) ответили, что не верят. Каждый третий (28,89%) прислушивается только к добрым и приятным прогнозам. Каждый пятый (18.24%) признался, что не очень-то верит в предсказания, но любит гадать. Каждый десятый (7,93%) назвал гадание в ночь накануне Рождества одной из любимых традиций.

Русская православная церковь считает любые гадания грехом для верующих. А вот психологи менее категоричны, но напоминают: сбудется предсказание или нет, во многом зависит от того, как сам человек к нему относится.

Существует даже психологический эффект «самосбывающегося пророчества», не раз подтвержденный. Его еще называют эффектом Пигмалиона – по имени древнегреческого скульптора, который так сильно влюбился в сделанную статую, что оживил ее. Или эффектом Розенталя – по имени доктора, который его открыл. Суть – наши ожидания напрямую влияют на наше поведение и поступки и могут привести именно к тому, что изначально предполагалось. «Я так и знал!», «Интуиция не подвела!» - из этой оперы.

Например, нагадали вы себе повышение. Подспудно и сами начнете это событие приближать: будете вести себя активнее на работе, больше стараться. Начальство наверняка это заметит и, быть может, предложит новую должность. Или выпало путешествие. Даже если не сильно веришь в гадания, все равно посмотришь цены на туры, узнаешь, какие направления сейчас популярны, станешь следить за скидками и акциями…

Однако нужно помнить: самопрограммирование работает одинаково как с хорошими, так и с плохими предсказаниями. Поэтому совет такой: хорошего желаем всей душой, а если прогноз так себе, постарайтесь продумать разные варианты развития событий и сконцентрироваться на позитивном.