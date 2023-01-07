«Часть Киева утонет, а вторая часть вернётся домой»: Зеленский случайно исполнил пророчество монахов о воссоединении Руси

Никита Михалков раскрыл пророчество о воссоединении Руси после захвата Киево-Печерской Лавры Фото: REUTERS

Обыски, облавы, аресты, захват имущества. Власти Украины продолжают уничтожать православие на территории страны. В святой праздник Рождества Христова пала главная и культовая обитель.

Раскольники из созданной руководством незалежней ПЦУ 7 января провели в Киево-Печерской Лавре свое богослужение. Сегодня легендарный храм окружили люди в форме и журналисты. Обитель была переведена практически на военное положение: обыскивали и проверяли документы у всех входящих.

Служба прошла исключительно в присутствии украинских военных и журналистов, гражданских людей практически не было. Главный храм Киевской Руси стал знаменем в руках провластного, политизированного духовенства.

Однако оказалось, что черное дело рук режима Зеленского...может быть судьбоносным. Ведь, согласно пророчеству мудрых старцев, именно с него начнется возрождение Руси.

ПРЕДСКАЗАНИЕ СТАРЦЕВ

После страшного события внезапно всплыло предсказание, опубликованное знаменитым режиссером Никитой Михалковым. В одной из своих программ он заявлял, что он наткнулся на пророчество монахов Святогорской Лавры.

«Оно гласит, что воссоединение Руси будет ровно через полгода, как только еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры», - отметил режиссер.

Самое невероятное, что это пророчество было передано восемь лет назад, еще в 2014 году.

На Украине три Лавры: Киево-Печерская лавра, Почаевско-Успенская лавра и Святогорская Успенская лавра. Первые две лавры уже захвачены киевским режимом.

Соответственно, если предсказание мудрецов было правильно истолковано, уже 7 июля может начаться воссоединение Руси.

ЧАСТЬ КИЕВА УТОНЕТ, ВТОРАЯ – ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ

Однако, есть еще одно предсказание от отца Ионы (Одесского), явившегося своей духовной дочери перед началом Рождественского поста:

«Часть Киева утонет, а вторая часть вернётся домой, - сказал тогда он. - Вымолила Богородица у Сына Своего ещё четыре удела на Святой Руси. Афон и Киев падают, начинаются гонения на монахов, спасутся те, кто от Христа не отступает. А вот духовенство уходит в раскол и ересь несет мирянам. Страшное им будет наказание от Господа, если до начала Рождественского поста не покаяться…

Страшное время идёт и трагические события на Украину… Служат на Украине сатане те, чьи предки были очень сильно «замешаны» на пособниках фашистов, которые органично проникали в общество в советские годы. К сожалению, в России у них есть родственники не только у власти, но и в церкви…»

Напомним, что умер Отец Иона в декабре 2012 года.