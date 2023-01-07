Ослабленный Валерий Леонтьев распродает недвижимость в США

Певец Валерий Леонтьев Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние месяцы Валерий Леонтьев безвылазно находится в своем майамском доме. Из-за проблем со здоровьем артист даже попустил новогоднюю «Песню года». В Штатах легендарный певец проходит реабилитацию после тяжелой операции.

Напомним: год назад на голову «Казановы» свалилось множество бед. Сначала умер его администратор Александр Богданович, который доставлял ему и при жизни немало хлопот. Парень он был хороший, но крепко выпивал, поэтому и влипал в постоянные скандалы.

Дом в Норд Майами Бич Фото: Евгения ГУСЕВА

Потом Леонтьев его все-таки уволил, администратор спился и умер. Похороны оплатил Валерий Яковлевич. А дальше у Валерия Яковлевича начались проблемы со здоровьем.

- В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он мало куда выходил. А потом ещё и тяжёлая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала «нулевых». Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные «па», он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать,-говорят близкие певца.

В активах Леонтьева, судя по данным из реестра недвижимости Майами, сейчас лишь двухэтажная вилла. Фото: Евгения ГУСЕВА

Реабилитацию после операций артист проходит в Штатах, где у него есть недвижимость.

Артиста пока ещё беспокоят боли в ногах. Но рядом с Валерием Яковлевичем его самый близкий человек - жена Людмила Исакович, которая более 20 лет живет в Штатах.

До пандемии в Майами у Леонтьева было два дома и квартира. Видимо, столько объектов артист по финансам уже не тянет, поэтому в его активах, судя по данным из реестра недвижимости Майами, сейчас лишь двухэтажная вилла. Причем, пару лет назад «гнездо» певца стоило 3 миллиона 358 тысяч долларов, сейчас же его рыночная стоимость возросла до 4 миллиона 958 тысяч долларов. А значит, и налоги выросли. В конце года артисту предстоит заплатить около 100 тысяч долларов налога.