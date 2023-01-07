Зеленский похвастался отрядом сирийских террористов в Бахмуте

Владимир Зеленский заявил о том, что на стороне Украины воюют террористы. Фото: REUTERS

Телеграмм-канал Главного управления разведки ВСУ продемонстрировал кадры бегающих по сараям Бахмута вооруженных наемников, которых называет членами Интернационального легиона Главного управления разведки ВСУ.

«Среди добровольцев-герой ичкерийского народа Абдулхаким. Сейчас чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте», - говорится в сообщении телеграмм-канал ГУР ВСУ.

Эти кадры просто настоящий подарок бойцам Чеченской республики, что имеют кровные счеты с этим террористом (Абдулхаким, он же уроженец Чеченской Республики Рустам Магомедович Ажиев или Руслан Магомедович Ажиев около 20 лет находится в международном розыске террористов и экстремистов).

Вспоминаются слова президента России Владимира Путина, который в 2015 году сказал: «В Сирии наши Вооруженные Силы сражаются, прежде всего, за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан… мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах».

Ажиев хорошо известен нашим спецслужбам. А его судьба типична для всех наемников.

Руслан Ажиев около 20 лет находится в международном розыске террористов и экстремистов

Сначала с 2000 по 2009 год он убивал мирных граждан и российских военнослужащих в несуществующей Ичкерии под началом международного террориста Рустама Басаева (Басаева любил лечиться на Украине, пока его не пристрелили в 2007 году). Алиев стал подранком в 2009 году: в бою с нашим спецназом ему повредили глаз и отстрелили три пальца на левой руке. Бандит бежал через ущелья в Турцию, где зализывал раны до 2013 года. После этого отправился в Сирию, где влился в ряды международных террористов под кличкой «Абдулхаким Шишани».

В Сирии отряд Ажиева провозгласил свой джамаат в районе Латакии и Идлиба. Бандиты занимались похищением людей, рэкетом, убийствами и диверсиями. Но в 2021 году российские войска выдавили Ажиева из Сирии в Турцию, где он продолжил террор: успел совершить несколько вооруженных нападений на своих земляков с семьями. В октябре 2022 года появились сведения, что Ажиев появился на Украине, где ему предложили за хорошие деньги командовать такими же бандитами и террористами.

В общем, к своим 42 годам Ажиев может лишь похвастаться званием полковника Вооруженных сил Ичкерия. В общем, такой типичный полковник-террорист ряда несуществующих государств.

Кстати, Ажиев имеет в Польше младшего брата-спортсмена Анзора, который занимается ММА. Сам Ажиев тоже с детства занимался спортом: перед тем, как уйти с бандитами в лес на чемпионате России по вольной борьбе занял 4-е место.

Ажиев имеет в Польше младшего брата-спортсмена Анзора Фото: Предоставлено "КП"

Остается пожелать Анзору удач в польском ММА, а вернувшемуся Рустаму упокоиться на российской земле.