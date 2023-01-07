Бриджит Макрон предлагала создать шпиль Нотр-Дама в виде фаллоса

Нотр-Дам планируют открыть к декабрю 2024 года, через пять лет после пожара. Фото: REUTERS

Первая леди Франции предлагала проект весьма пикантной формы для шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом в своей книге «682 дня» рассказала бывший министр культуры Франции Розелин Башло, которая покинула свой пост в мае прошлого года и после этого решила поделиться тайнами закулисья. По ее словам, Бриджит Макрон показывала ей проект шпиля в виде эрегированного фаллоса, основание которого окружено золотыми шарами. Однако министр отказалась от реставрации крыши и шпиля собора в таком экстремально современном дизайне, чем расстроила Елисейский дворец.

«Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», — пишет Башло.

Выдержка из книги быстро разлетелась по соцсетям. Французские СМИ подтвердили подлинность отрывка, его нашли в первой же главе. Однако кабинет первой леди опровергает, что эро-проект был собственной идеей Бриджит Макрон. Представители ее команды пояснили, что Елисейский дворец в тот момент получил и рассматривал десятки архитектурных проектов по восстановлению шпиля, но вариант со шпилем-фаллосом госпожа Макрон не продвигала. Среди других проектов по реставрации вместо классического шпиля предлагали установить хрустальный, шпиль из золота в виде пламени огня, прожектор и башню.

Елисейский дворец планирует открыть Нотр-Дам к декабрю 2024 года, через пять лет после пожара. Возведение шпиля и крыши начнется уже в этом году.

Собор Парижской Богоматери был строился в 1163-1260 годах. Храм является образцом французской готики, украшенный внутри окнами-розетками с витражами. Деревянная крыша и шпиль были уничтожены пожаром 15 апреля 2019 года. Пламя удалось потушить только через 15 часов. Считается, что пожар произошел из-за неисправности электрооборудования или непотушенной сигареты одного из работников ремонтной бригады.