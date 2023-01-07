В Америке признались: Украина – страна-прокладка для отмывания денег США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В пятницу на международной онлайн-конференции, посвящённой годовщине «штурма Капитолия 6 января», американский независимый журналист Тайлер Хансен провёл параллель между трагедией двухлетней давности и нынешнем Украинским кризисом, полагая оба события провокациями в интересах одного и того же «глубинного государства»:

— Американские конгрессмены разводят руками и говорят: мы не участвуем в этой войне [на Украине], и при этом мы [США] её финансируем, посылаем деньги украинским нацистским отрядам, ЦРУ реализует программы, тренинги и диверсионно-психологические операции [в интересах Украины], но что вы, нет, мы, американцы, в этом не участвуем! — иронически заметил Хансен.

Также, по его утверждениям, «этот конфликт начали США, чтобы сделать Украину страной-прокладкой (proxy state) для отмывания американских денег под предлогом войны».

Действительно, только по официальным данным, Вашингтон за 2022 год направил «на нужды Украины» свыше $50 млрд в виде финансовой поддержки и прямой военной помощи; суммы того же порядка запланированы и на предстоящий 2023-й.

В то же время подобные «киевские схемы» подвергались антикоррупционной критике со стороны общественности. Например, американская криптобиржа FTX собирала миллионы долларов «на благотворительность для Украины», в то время как основатель этого проекта, Сэм Бэнкман-Фрид, жертвовал столь же громадные суммы в избирательные фонды правящей Демпартии США, выступавшей как раз за продолжение финансирования украинской армии. По мнению оппонентов, речь могла идти о банальном «откате денег» наподобие тех отмывочных схем, о которых говорил Тайлер Хансен.