Как снизить стресс при возвращении к работе после долгих праздников: 5 советов врача-психиатра

Хорошо, когда работа - в радость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздники пролетели, как будто и не было. Завтра на работу. Хорошо, когда она в радость, но даже в этом случае вернуться к трудовым будням многим непросто.

- За каникулы мы привыкли дольше спать, больше общаться с родными и друзьями. Чаще готовить дома или выходить на прогулки. Смена привычного распорядка всегда воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация, - поясняет доктор медицинских наук, замдиректора Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.

По словам психиатра, как минимум каждый третий человек при возвращении на работу после новогодних праздников испытывает серьезный стресс. Эксперт дал советы, как легче его пережить.

1. Чтобы организм быстрее адаптировался к трудовым будням, как можно старательнее соблюдайте режим дня. Подъем, отход ко сну, завтрак, обед и ужин в одно и то же время облегчают мозгу перестройку на новые рельсы и снижают стресс.

2. Накануне выхода на работу устройте себе «день здоровья». Сделайте зарядку, потеплее оденьтесь и погуляйте. Ешьте больше овощей, фруктов. Мясо лучше заменить рыбой, в идеале - морской, она содержит больше полезных для мозга Омега-3 жирных кислот.

3. Подготовьтесь к первому рабочему дню. Роман Ахапкин предлагает такие идеи:

- выберите более нарядную, чем обычно одежду (насколько позволяет дресс-код);

- испеките или купите пирог, чтобы устроить на работе чаепитие;

- подумайте, какими впечатлениями вы хотели бы поделиться с коллегами. Например, о новом фильме или необычном рецепте, испробованном в праздники.

«Такие мелочи поднимают настроение и дают нам силы», - уверяет врач-психиатр.

4. Запланируйте на первый рабочий день что-нибудь приятное. Например, заглянуть после работы либо в обеденный перерыв в любимую кофейню. Или купить по дороге домой билеты в театр.

5. Не хватайтесь за все дела сразу.

- Составьте список, выделите самые важные и начните с них.

- Смиритесь с тем, что сделать все и сразу точно не удастся.

- После отдыха нередко удается по-новому взглянуть на казавшиеся невыполнимыми задачи, обнадеживает Роман Ахапкин. На ум могут прийти нестандартные решения, которые помогут лучше справляться с нагрузкой.

КСТАТИ

Если возвращение на работу кажется вам каторгой и так происходит не первый раз, возможно, стоит наконец принять решение о смене места или направления деятельности, рассказал в интервью «КП» врач-психиатр Артем Гилев. Задумайтесь о том, что жизнь у вас одна. Вместо того, чтобы тратить время и силы на нелюбимое дело, постарайтесь решиться на изменения. Безусловно, все стоит тщательно обдумать, подготовиться. Важно учитывать нынешнюю непростую ситуацию в стране и на рынке труда. Но попробуйте сделать хотя бы первый шаг, настроиться и приступить к изучению вопроса.

Никто не обещает, что будет легко. Но если нынешнее положение на работе вас угнетает, нужно что-то предпринимать, чтобы не усугублять стресс и его негативные последствия, отмечает доктор Гилев.