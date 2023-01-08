Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 января 2023 года: бои за подземный город под Артемовском и признание «непостижимых» потерь Украины

Минкульт Украины отказал в продлении договора на пользование Лавры представителям Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Фото: REUTERS

ЛАВРА ЗАХВАЧЕНА

Пожалуй, главная новость и в России и на Украине - это захват Киево-Печерской Лавры. Теперь там сидят раскольники. Минкульт Украины отказал в продлении договора на пользование Лавры представителям Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и выдал и ПЦУшникам разрешение на проведение служб.

И вот с самого утра 7 января Лавру окружили люди в форме (больше трех тысяч человек) и журналисты (не столько, но тоже немало). Сам храм перевели чуть ли не на военное положение, тотальный шмон, проверку документов…

Служба так и прошла для крепких парубков в камуфляже и пропагандистов. А закончилось все само собой националистическими лозунгами. Сегодня на Украине без этого никуда.

Есть такой журналистский штамп: «ушла эпоха». Его многие сегодня применяли. Мы не согласны. Эпоха отошла. Отошла в сторону, чтобы вернуться на свое законное место. И это произойдет совсем скоро.

НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ

Ни много ни мало, именно захват едва ли не главного храма всего русского православия называют… монахи Святогорской Лавры (одной из трех на территории Украины). Точнее называли.

Когда Киево-Печерская Лавра вырвана из наших рук, в одной из программ «Бесогон» Никиты Михалкова, появилось пророчество монахов Святогорской Лавры:

«Оно гласит, что воссоединение Руси будет ровно через полгода, как только еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры», - заявил знаменитый режиссер.

Это пророчество было передано еще в 2014 году! Так что если верить старцам, уже 7 июля мы увидим то самое воссоединение Руси.

ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ

Именно в рождество, Зеленский приостановил гражданство сразу тринадцати священников канонической Украинской православной церкви. Да. Не ввел санкции, а буквально отобрал паспорт, изгнал из страны. Среди них — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Украинские СМИ утверждают, что это решение было принято еще в указе от 28 декабря, но подняли на свет они его только сейчас. Согласно действующим на Украине правилам, тех, кто упомянут в указе, могут с Украины депортированы. Куда - не сообщается.

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», - написала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

...И КУЛЬТУРУ

Гонениям подвергаются не одни только священники. А еще журналисты, артисты, спортсмены. Украинские в том числе. Зеленский подписал еще и указ о введении санкций в отношении сразу 119 человек.

В этом списке: Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселёв, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова… а также украинский полузащитник, экс-капитан сборной по футболу Анатолий Тимощук, Лолита Милявская, которая также имеет украинский паспорт.

Таким образом, Украина является единственной в мире страной, которая вводит санкции против своих же граждан.

«ТАКАЯ ПОМОЩЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ»

Все это издевательство над верой и над своими людьми произошло в самое Рождество - 7 января. Чтобы побольнее ударить. И в России этот Православный праздник не обошелся без слов о специальной военной операции. Владимир Путин в своем обращении к россиянам отметил вклад церкви в спецоперацию.

В этом году был всего лишь третий раз, когда президент встретил Рождество не в регионах, а в столичном храме. Он посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Последние разы российский лидер оставался в столице больше 20 лет назад - в 2000 году он посетил службу в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах, а в 2001 – в храме Христа Спасителя.

«С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи. Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», - сказал в своем обращении Путин.

Также он пожелал всем отмечающим рождество «успехов и всего наилучшего».

Патриарх Кирилл в свою очередь заявил, что нужно делать всё, чтобы русские и украинцы не стали врагами.

БИТВА ЗА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал почему за Артемовск идут такие упорные и тяжелые бои.

- Бахмут (до 2016 года он назывался Артемовск) - это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр. И задача противника здесь – попытаться уничтожить как можно больше наших солдат, - заявил он.

Он отметил, что город имеет уникальные исторические и географические оборонные возможности. И это его «фишки».

- Первое, разделение города на несколько частей водными преградами. Второе, окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями, - отмечает Пригожин.

Но главное, это еще советские тоннели:

- И вишенка на торте - система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся ещё с Первой Мировой войны».

Российские бойцы взяли поселок городского типа Новгородское, жестокие бои за который шли еще накануне.

Кстати, в боях под Артёмовском ликвидирован украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев, об этом заявила украинская федерация этого вида спорта. А еще один из лидеров украинского нацбата «Свобода» Александр Полищук (Альпинист).

ТЕРЯЮТ ЛЮДЕЙ НАЛЕВО И НАПРАВО

Плачутся или наконец начали говорить правду? Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал удивительное интервью изданию Newsweek. Он признался, что украинская армия несет «непостижимые» потери. Точнее теряют солдат «направо и налево» (так и сказал).

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы», - заявил Пристайко.

Надо сказать, что о потерях в Киеве действительно не говорят. Информация просачивается через другие каналы. Так, американский полковник Дуглас Макгрегор, в одном из своих заявлений сообщил, что украинские войска потеряли около 100 тысяч бойцов. Он же сказал, что из-за ужасных потерь Киеву приходится отправлять на передовую 15-летних подростков.

УКРАИНА НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

Тем временем о том, что Украина стоит на грани бедственного положения, говорят даже их хозяева в Вашингтоне. Об этом заявили на сайте американского издания Washington Post бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны Роберт Гейтс.

По их словам, и военный потенциал и экономика уже настолько зависимы от США и их союзников, что без них она уже ничего сделать не может. И конечно же заявили, что нужно еще больше оружия.

«Экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России», — заявили они.

А ведь еще в самом начале месяца председатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель говорила, что поставки вооружения Киеву разжигают украинский конфликт, а большая часть немцев этого не поддерживает.