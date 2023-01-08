Татьяна Навка забрала детей и уехала в Дубай

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Навка накануне Нового года представила в Москве премьеру ледового шоу «Шахерезада». Отыграв новогодние спектакли, фигуристка отправилась в Дубай. Компанию ей составили дочери – старшая Александра от брака с фигуристом Александром Жулиным и младшая Надежда, родившаяся в союзе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Татьяна поделилась в соцсетях снимком с дочками, сделанным на борту самолета. Спортсменка рассказала, что летит в Эмираты на гастроли.

«Главные героини "Спящей Красавицы. Легенды Двух Королевств" летят в Дубай на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы. А я со спокойной душой оставляю "Историю любви Шахерезады" на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой! Уверена, что она справится на все и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Татьяна на своей странице.

Фигуристка с дочками Сашей и Надей улетела в Дубай. Фото: соцсети.

В Дубай вместе с Татьяной улетела и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка исполняет в «Спящей красавице» главную роль. В соцсетях Навка поделилась забавным роликом: она сняла, как Алина за кулисами шоу делает макияж ее дочери Наде. Снимая видео, фигуристка выразила Надежду, что дочка теперь будет еще усерднее заниматься фигурным катанием после того, как ее накрасила сама Загитова.

К своим восьми годам дочка Навки уже многое знает и умеет. Юная Надя занимается фигурным катанием и балетом, берет уроки вокала, учит английский, французский и китайский языки. Татьяна говорит, что занятия и тренировки приносят ее дочери большое удовольствие, и отмечает, что очень ей гордится. В пять лет Надежда дебютировала в ледовом шоу продюсерского центра Татьяны Навки «Спящая красавица». Девочка вышла на лед вместе с Алиной Загитовой. Надя откатала несколько спектаклей, ни разу не пожаловавшись на усталость.

Старшей дочери спортсменки Александре 22 года. В июле Саша получила диплом МГИМО. Собирается ли она работать по специальности, неизвестно. Гораздо больше Александру привлекает карьера певицы. Девушка записала несколько песен и дебютировала на сцене. Ее голос, например, можно услышать во время ледовых шоу Татьяны Навки.