«В 2023 году я выйду замуж!»: Счастливая Бузова поделилась новостью

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро, 20 января, Ольга Бузова отметит 37-летие. Поющей телеведущей давно намекают: мол, часики-то тикают, пора заводить семью. Сама певица страстно мечтает выйти замуж. Об этом она не раз заявляла в интервью. Артистка готова сыграть свадьбу и родить детей, вот только кандидата в мужья у нее нет. Возможно, виной всему завышенные требования звезды. Чтобы покорить ее сердце, Олю нужно возить по дорогим курортам, постоянно говорить о любви и осыпать цветами. Может быть, в новом году Бузова решится понизить планку, и тогда счастье улыбнется ей. Во всяком случае, певица объявила своим подписчикам в соцсетях радостную новость: в 2023 году она выйдет замуж! Но это не точно.

В рождественскую ночь Ольга решила погадать. Певица сложила в десять стаканов записочки с пожеланиями на 2023 год. Закрыв глаза, она вытащила три предсказания наугад. Выяснилось, что в наступившем году она будет много путешествовать, купит еще одну квартиру и выйдет замуж.

Увидев записку с предсказанием о браке, Ольга завизжала от восторга.

- Ура! Я выйду замуж! – бурно радовалась певица.

Ольга в Рождество нагадала себе мужа. Фото: соцсети.

Друзья искренне пожелали ей счастья в личной жизни. Теперь дело за малым - осталось найти жениха.

Ранее певица Анита Цой объяснила, почему Ольга никак не может встретить мужчину своей мечты.

– Оля очень сильная, она не может остановиться, –прокомментировала Анита причину одиночества Бузовой. – Она очень амбициозная. Для артиста, который хочет достичь больших вершин, это нормально. А вот для женщины – не слишком хорошо.

Артистка дала поющей телеведущей ценный совет – не тянуть и постараться как можно скорее выйти замуж. Ведь с каждым годом ее шансы поставить штамп в паспорте стремительно снижаются.

- Оля, слушай меня. В сорок лет ты - старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно! – заочно обратилась Анита Цой к Бузовой, беседуя с журналистами «МК».

Конечно, в словах певицы есть доля шутки. Однако Анита уверена: время идет, и в итоге слава и деньги окажутся только мишурой, которая не способна спасти от одиночества.

- Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки — это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет, - рассуждает Цой.