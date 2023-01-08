Операция возмездия: Чем ответила Россия на гибель наших бойцов в Макеевке

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Запланированный режим тишины наши военнослужащие в зоне специальной операции использовали с пользой для дела. Режим прекращения огня с нашей стороны позволил «прислушаться» и «присмотреться» к переговорам и залпам с той стороны. Все это помогло уточнить цели, по которым сразу после «рождественского прекращения огня» были нанесены мощные сосредоточенные удары ракетчиками и артиллеристами.

«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что накануне российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. Мощными ударами были уничтожены более 1000 военнослужащих ВСУ, которые отказались соблюдать объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих», - уточнил Конашенков.

Заслужили: за минувшие сутки военнослужащие ВСУ произвели более 377 артиллерийских и минометных обстрелов мирных населенных пунктов и позиций российских военнослужащих, только улицы мирного Донецка обстреляли 180 снарядами различного калибра.

Ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена. Но это еще не все.

Конашенков перечислил потери ВСУ в районах соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 30-украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 50, на Донецком до 70, на Южно-Донецком более 40.

Также уничтожены шесть диверсионных групп, десятки танков, бронемашин и пикапов.

За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.

Представитель Минобороны поблагодарил истребительную авиацию ВКС России, чьи асы за сутки сбили пять самолетов воздушных сил Украины. С черноземом Донбасса смешали в кучу всю палитру ВВС ВСУ: Су-27, Су-24, Су-25 и МиГ-29.

Силами подразделений противовоздушной обороны уничтожены 5 украинских беспилотников и 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», американская противорадиолокационная ракета «HARM».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кстати, 8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Их удалось обменять.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - сообщили в военном ведомстве.

Представили Минобороны подчеркнули, что всем освобожденным «оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

365 - самолетов.

199 - вертолетов.

2848 - беспилотных летательных аппарата.

400 - зенитных ракетных комплексов.

7449 - танков и других боевых бронированных машин.

972 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3787 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7965 - единиц специальной военной автомобильной техники.