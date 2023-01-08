Сравнимо с вероятностью ядерного удара: Может ли Запад на самом деле отключить в России все смартфоны

В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Фото: Иван ВИСЛОВ

Разговоры о том, что гаджеты, работающие на иностранном программном обеспечении (а других у нас практически нет), могут отключить на территории страны, ходят с весны 2022 года. О том, что это может произойти уже в ближайшие дни, сообщила 7 января главный редактор агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики. Вообще, оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо, так как одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?» - написала Симоньян в своем Телеграм-канале.

«Комсомолка» выяснила, возможно ли дистанционное отключение наших гаджетов и какова вероятность, что Запад пойдет на столь радикальные меры?

НУЖНО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Отключить смартфоны на определенной территории технически возможно – эксперты в этом не сомневаются. Об этом, в частности, заявила на форуме «Армия-2022» в августе прошлого года президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

- Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна, - рассказала эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Специалисты в сфере кибер-безопасности убеждены, что попытка удаленной блокировки смартфонов может произойти только после политического решения недружественных государств, в первую очередь – США. Но даже в этом случае реализовать его будет совсем не просто.

- Существует техническая возможность как производителей устройств, так и разработчиков операционных систем удаленно заблокировать любое подключенное к сети устройство, - рассказал «КП» аналитик Research Mobile Group Константин Иванов. - Но проблема в том, что имиджевые издержки от подобных действий слишком велики, поэтому пока властями страны, где базируется производитель или разработчик, не будет принят соответствующий закон, никто не будет предпринимать реальных шагов по блокированию устройств. И ни один производитель не будет спешить сделать это первым, ведь первый может оказаться проигравшим. Рынок поделят другие игроки.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТУПИК

Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил шансы на блокировку гаджетов в статье «Когда отключат для России Аndroid и устройства Аpple. Сценарий кибервойны», которая была опубликована в августе 2022 в интернет-журнале «Мобайл-ревью».

- В Apple видят местонахождение каждого своего устройства, скрыть его от компании невозможно. Фактически любой современный смартфон — это отличное средство для разведки, вы видите, где находится устройство, что на нем делают, можете сформировать профиль человека и так далее. А самое главное, что его можно удаленно отключить в любой момент времени, - говорит аналитик.

Отключение может происходить как для определенных групп людей, так и в пределах отдельных территорий. Например, в Москве или внутри Садового кольца.

Но если в случае с айфонами и само устройство, и операционную систему для него (iOS) производит одна компания - Apple, то с Android-смартфонами ситуация отличается кардинально. Программную начинку создает Google, а смартфоны - самые разные разработчики. И в контрактах с ними не предусмотрена возможность блокировки произведенных ими гаджетов.

- Техническая возможность в Google отключить смартфоны на конкретной территории присутствует, но юридически компания не может на это пойти. Более того, это обернется огромным числом исков в суде, защищать тут производители будут не Россию, а свои риски на уровне конкретных стран, - считает Эльдар Муртазин. - Сложность взаимоотношений Google с партнерами — это залог того, что такая ситуация в принципе маловероятна. Та же Apple в одиночку не будет отключать ничего, компания поставит себя в уязвимую позицию. Тут действует принцип «все вместе или никто».

УГРОЗЫ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Почему вопрос о возможной блокировке смартфонов вдруг всплыл именно сейчас? Возможно, поступили конкретные сигналы, что кибер-война переходит в новую стадию? Этот вопрос ведущая Елена Афонина задала в эфире Радио «Комсомольская правда» Владимиру Ульянову, руководителю аналитического центра Zecurion (эта компания специализируется на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности).

- Знаете, подобного рода слухи возвращаются с завидной периодичностью. Каких-то реальных событий, которые могли бы свидетельствовать о том, что есть существенная угроза, которую необходимо принять во внимание, что завтра устройства будут блокированы, - у меня такой информации нет. Мне кажется, эти угрозы преувеличены, - говорит Владимир Ульянов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также считает, что появлявшиеся в американской прессе сообщения о том, что администрация США рассматривает возможность отключения в России смартфонов, являются элементом информационной войны. В реальности предпринимать такие шаги никто не готов, поскольку отключение смартфонов на территории отдельного государства вполне можно трактовать как военное нападение.

- Это последний шаг перед нанесением ядерного удара, ничуть тут не преувеличиваю, - высказывает свое мнение эксперт.

Впрочем, исключать сейчас нельзя ни один из вариантов. Кто еще год назад мог предположить, что Россия столкнется с такими беспрецедентными экономическими санкциями? А сегодня это наша реальность. Что же все-таки произойдет, если худший сценарий будет реализован, и смартфоны перестанут работать на территории России?

- Думаю, мы это переживем, можно перейти на ноутбук в обычную почту, можно вернуться к кнопочному телефону. Это не то, что полностью разрушит инфраструктуру Российской Федерации, - считает Наталья Касперская.

При этом наиболее эффективный способ обеспечить кибербезопасность страны, по мнению эксперта, это импортозамещение.