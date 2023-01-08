Украинские спецслужбы надругались над могилами мирных граждан в канун Рождества

На Украине готовят очередную провокацию с захоронениями, подобную Буче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межведомственному координационному штабу России по гуманитарному реагированию на Украине стало известно о подготовке специальными службами Украины новой масштабной антироссийской провокации. Провокации с почерком бандеровцев, которые в годы Великой Отечественной войны казнили жителей белорусских и польских деревень, переодевшись в форму советских военных.

Ради таких провокаций в годы Великой Отечественной войны были убиты тысячи советских и польских граждан.

Теперь, чтобы дискредитировать российских военнослужащих, украинские националисты с представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины раскопали в канун православного Рождеств могилы на кладбищах ряда населенных пунктов.

«На кладбищах населенных пунктов Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года были вскрыты десятки могил. Тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», - сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Местные жители также сообщили, что представители украинских спецслужб и правоохранительных органов после надругательства над трупами умерших граждан провели «фотографирование и видеофиксацию тел» в присутствии фальшивых «понятых».

Свидетели этого преступления имитировали на профессиональные камеры работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», - говорится в срочном заявлении штаба.