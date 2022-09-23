Ольга Бузова объяснила, почему ей так не везет в личной жизни

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова не раз обжигалась в отношениях с мужчинами. Казалось бы: умница, красавица, хорошо зарабатывает, - от кавалеров не должно быть отбоя. Но в свои 36 лет Оля по-прежнему одна, и никаких перспектив на брак не предвидится. Почему так? – удивляются поклонники Бузовой. Причину свои катастрофических неудач в личной жизни поющая телеведущая объяснила в соцсетях.

- Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало, - объяснила Бузова.

Умница, красавица, а никто замуж не берет... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможно, певице не везет с мужчинами из-за шлейфа скандального шоу «Дом-2», в котором она начала сниматься в 18 лет. Бузова закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались. В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года, и вот уже шесть лет в Сети обсуждают этот скандальный брак. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

Зато теперь, когда Ольга разбогатела, футболист мечтает поработать вместе с ней. Но Бузова непреклонна: она советует бывшему прекратить пиариться на ее имени и обратить внимание на свою семью - жену Анастасию Костенко и их детей: дочерей Милану, Еву и сына Алексея.

В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Понимаю, что я единственный ресурс не только для него, но и для некоторых других, желающих продвигать свои сомнительные проекты, используя мои имя и фамилию. Это на их совести. Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни - бывшая супруга, к которой он обращается в директе. Да, он написал мне именно в социальных сетях, потому что не знает моего номера телефона. Еще раз говорю: сотрудничать с ним не собираюсь, потому что мне он неинтересен!»- заявляла ранее Бузова.

С еще одним своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Манукян просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Но пара вскоре распалась. Отец ведущей очень огорчился, когда узнал, что дочери в очередной раз не удалось создать семью.

Отношения с Давидом Манукяном продлились около года.

Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой. Поклонники решили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен.