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23 сентября 2022 6:53

В Херсоне пьют кофе, жарят шашлык и спорят на русском: что можно увидеть и услышать на освобожденных территориях во время референдума

Корреспондент KP.RU поехал в Херсон через Крым и поделился впечатлениями
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Плакаты к референдуму в Херсоне

Плакаты к референдуму в Херсоне

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Если возникло желание лучше понять, как на освобожденных территориях относятся к спецоперации, к России и к референдуму о вхождении в ее состав (который идет с 23 по 27 сентября. – ред.), туда не стоит добираться организованными группами в составе проверенных пулов.

В город русской славы Херсон, основанный князем Потемкиным Таврическим, из российской столицы стоит прибыть своим ходом. Например, отмахав за рулем от Москвы почти 2 тысячи километров - через потемкинский же Крым.

Да, это утомительно, но весьма поучительно.

МАЛОРОССКАЯ ДОРОГА

Для того, чтобы понять, чем русский порядок лучше украинского (забыв в этом месте про две русские беды), надо проехать сентябрьской ночью по Крымскому мосту и трассе Таврида, а ясным днем через «крымско-украинский» пункт пропуска Чонгар и по дороге на Мелитополь, потом свернув на Каховку, а далее на Херсон.

Два мира – два Шапиро.

Подъезды к Крымскому мосту, он сам, и далее Таврида – это … европейский уровень! Украинские дороги (Херсонской области), которые находились под патронажем президента Украины (о чем оповещают оставшиеся таблички на обочинах) – это стиральная доска вперемешку с почти гладким стеклом (последнего явно меньше). На трассе «прощай, подвеска» встретил КамАЗ, где два местных немолодых водителя, матерясь по-русски, меняли пробитое колесо, но дорогу на Херсон почему-то объясняли мне по-украински. Трасса была «украшена» пятнами от сгоревшей техники на обочинах и разбитыми автозаправками (на 180 километрах от Чонгара до Херсона) действующей АЗС просто нет ни одной.

Трасса на Херсон

Трасса на Херсон

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ШАХТЕРСКАЯ ПРАВДА

Мужики на одном из десятка блок-постов на трассе от Каховки на Херсон и Одессу спокойно рылись в движке Нивы, когда я решил заглянуть в их обшитый маскировочной сетью и украшенный триколором и знаменем Победы бетонный бункер.

- Сколько здесь?

- Седьмой месяц без замены.

- А чего не на блоке?

- Так ориентировки на конкретные машины нет. И диверсионные группы хохлов за последнее время почистили хорошо.

- Откуда сами?

- Шахтеры мы (называют три шахты под Донецком и просят их не снимать).

Заправки на трассе на Херсон

Заправки на трассе на Херсон

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Отказался сделать хотя бы один снимок и Серега из Шахтерска, который с конца февраля сторожит мост и переправу на Херсон. Его дом украинцы разбили в 2014-м, он попал под первую мобилизацию в ДНР, семья живет на Кубани в общежитии, сыну, который должен был идти на дембель, предложили контракт...

Серега вблизи видел, как по несчастному Антоновскому мосту, что связывал Херсон с «большой землей», украинские войска били американскими реактивными системами «Хаймарс», из-за чего сейчас по этой бетонной полуполоманной переправе ездят лишь сумасшедшие.

- Чем «Хаймарсы» так страшны?

- Падают почти бесшумно и прошибают бетон насквозь, слой за слоем. Я вот с дороги осколки убрал, чтобы машины резину не пропороли.

Осколки от «Хаймарсов» долетели и до дома, где остановились донецкие бойцы – а он в полукилометре.

Серега жалуется, что в Херсоне некоторые до сих пор запуганы Украиной и ее агентами-диверсантами.

- Просил сало на рынке продать за рубли (а был я в форме) – нет, говорят, только за гривны. Поменял, пришел – говорят, все продали. А продавщица зашла за занавеску и оттуда показывает рукой по горлу – мол, следят за мной соседи. Могут донести.

Ну вот что с этим делать? Только вычищать бандеровское подполье и показывать успехами на фронте, что Украина в Херсон уже не вернется.

Например, я, пока ехал по Херсонской области, видел множество объявлений на русском на прибранных бахчах «продам арбузы за рубли».

Разбитый мост на Херсон

Разбитый мост на Херсон

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

РАЗГОВОРЫ У МОСТА И ЗА МОСТОМ

Перед понтонной переправой, расположившейся у поврежденного моста, что связывает Херсон с остальной областью, двойной контроль. Тут росгвардейцы несут службу вместе с военными.

Шутки-прибаутки вместе с разговорами за жизнь и про то, есть ли правда в телеграм-каналах блогеров, которые пишут про войну.

Пока несколько часов ждал паромной переправы через Днепр, говорил и с местными. Саша переехал в Херсон из Воронежской области в начале 1990-х и сейчас везет вязанки лука на продажу на один из четырех херсонских рынков.

Удивительно, как русский человек, проживший почти 30 лет на Украине, когда отвечает не задумываясь, то и дело сбивается на мову. В голове и привычках уже все перемешано. Жалуется, что многие потеряли привычную работу. Вот и приходится идти на рынки.

- Но в Херсоне, говорят, есть и свет, и вода, - возражаю Саше. - Даже дамы с собачками на улицах…

- Так-то оно так... И грохочет вроде далеко, но… Вы машину не оставляйте где-попало. Попадаются люди с разными настроениями.

Тусовочный кинотеатр "Украина" в Херсоне

Тусовочный кинотеатр "Украина" в Херсоне

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В самом Херсоне на бесконечной Перекопской улице, действительно, гуляли дамы с лабрадорами и с пекинесами. Два велосипедиста на весьма дорогих моделях и в приличной экипировке крутили педали в сторону парка. Наступающие сумерки разжижали загоревшиеся фонари. На терассе кинотеатра «Украина» напротив обладминистрации, наглухо заколоченной и уже поросшей травой на ступенях, молодежь пила кофе, пиво и на русском обсуждала последние новости.

За несколько вечерних часов на херсонских улицах я ни разу не услышал украинской речи – ни от таксистов, ни от продавцов, ни от охранника на стоянке, предложившего оплату: либо 30 гривен, либо 50 рублей (такой тут народный обменный курс), ни от дам на ресепшене в некогда шикарной гостинице на берегу Днепра, где сказали, что в 10 часов вечера телевизоры гаснут – «чтобы не было цветомузыки для наводчиков украинской артиллерии».

Прилавки магазина в Херсоне

Прилавки магазина в Херсоне

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Сами они смотрели какую-то мыльную оперу на одном из пяти каналов в полностью темном фойе на первом этаже, где очень вежливые ребята в бронежилетах на входе проверяли сумки и просили придумать себе позывной – чтобы каждый раз не лезть в документы.

Где-то далеко уже грохотало.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости